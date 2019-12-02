Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor

Soğuk kış günlerinin yaklaşması sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Beypazarı Belediyesi yardımlarını sürdürüyor.

Bağışçılar tarafından bağışlanan odunlar, Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yakılmaya hazır hale getirilerek, daha önce tespit edilmiş ihtiyaç sahibi evlere dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri, hummalı bir çalışma ile kesimine devam edilen odunları ihtiyaç sahipleri için hazırlayarak, mahalle Muhtarlarının iş birliği ile her mahallede belirlenen evlere bizzat dağıtıyor.