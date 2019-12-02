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Başkan Altınok, ‘Sıfır atık projesine' katkı veren öğrencileri ödüllendiriyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok geri dönüşüm sergisi ve atık pil toplama kampanyası hediye dağıtımına katılarak, temiz çevre, temiz okul, temiz sokaklar ve temiz Keçiören için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesine’ en güçlü desteği veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok geri dönüşüm sergisi ve atık pil toplama kampanyası hediye dağıtımına katılarak, temiz çevre, temiz okul, temiz sokaklar ve temiz Keçiören için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Ufuktepe İlköğretim Okulunda düzenlenen geri dönüşüm sergisi ve atık pil toplama kampanyası hediye dağıtım törenine AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, öğretmenler, veliler ile birlikte katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çocukların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılandı. Öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleri ile yaptıkları ürünleri tek tek inceleyen Altınok, çocuklara kullandıkları malzemelerle ilgili sorular da yöneltti.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN YAPILAN KEDİ EVİNE ÖZEL İLGİ

Radyo, vazo, saat, kutu, mumluk, çerçeve gibi birbirinden farklı yaklaşık 500 ürünün sergilendiği stantları gezen Altınok, özellikle çocukların can dostlar için yaptığı ‘kedi evini’ titizlikle inceleyerek duyarlılıkların ötürü de teşekkür etti.

6 BİN 200 ADET PİL TOPLAYARAK REKOR KIRDILAR

En huzur bulduğu ve mutlu olduğu programların çocuklarla ilgili olduğunu dile getiren Başkan Altınok, “Bu okul toplamda 6 bin 200 adet pil toplayarak rekor kırdı. Sizlere sinema ve dağ kızağı bileti hediye ederken okuldaki tüm öğrenci ve velilere yönelik de Estergon Türk Kültür Merkezi, teleferik, Atatürk Bahçesi Botanik Park ve Deniz Dünyası gezisi düzenleyeceğiz. Temiz çevre, temiz okul, temiz sokaklar ve temiz Keçiören için gösterdiğiniz duyarlılığa teşekkür ediyorum. Ekonomiye de kazanç sağlıyorsunuz. Çevremizi temiz tutma konusundaki duyarlılığımızı herkese aşılayalım, bu dünyayı birlikte paylaşıyoruz” dedi.

6 bin 200 pil toplayarak bir rekora imza atan çocuklar biletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Altınok’a da teşekkür ettiler. ​

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Bugün 13:59 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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