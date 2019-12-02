Gölbaşı Belediyespor evinde galip

Maç boyu rakibine karşı üstün bir performans gösteren Gölbaşı Belediyespor ilk yarıda Serhat Sağınç ve Mustafa Akyüz’ün ayağından bulduğu gollerle Pursaklar Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Sentetik çim sahada oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Gölbaşı Belediyespor soğuk havaya rağmen maçı izlemeye gelen taraftarlara sıcak çorba ikramında bulundu.

LÜTFÜ YILMAZ’DAN TARAFTARA VE BAŞKAN ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜR

Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz takımı ve teknik kadroyu galibiyet dolayısıla kutlarken taraftara ve Gölbaşı Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Lütfü Yılmaz “ Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek her zaman bizim yanımızda oldu. Sıcak çorba ikramı için de kendisine çok teşekkür ederiz. Soğuk havaya rağmen bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan Gölbaşı halkına ve taraftarına da teşekkür ederiz.” diye konuştu.

HAFTAYA RAKİP 1926 POLATLI BELEDİYESPOR

Gölbaşı Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 21’e çıkarırken, Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nde 3. Sırada bulunuyor. Gölbaşı Belediyespor haftaya deplasmanda 1926 Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.