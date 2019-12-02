etiSEM mutfağında şampiyon şef

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde (etiSEM) çikolata ve pasta şefi olarak görev yapan Tuğba Yener, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 16. international Top Chef Grand Prix yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yerel Yemekler kategorisinde Türk Mutfağı lezzetleriyle yarışan Yener, altın madalya kazandı.

Tuğba Yener Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ederek, katkı ve destekleri için teşekkür etti. Demirel, şampiyon şef Tuğba Yener'i tebrik ederek, "etiSEM Kent Konseyi ve etiSEM Kaşmir birimlerimizde tatlı yapımı derslerine giren Tuğba hocamız, ülkemizi uluslararası bir yarışmada temsil ederek altın madalya kazanmıştır. Kendisini başarısından dolayı kutluyorum" dedi.

Tuğba Yener, etiSEM'de Butik Çikolata Atölyesi ve Temel Pasta Yapımı ve sunumu eğitimi kapsamında 55 kursiyere ders veriyor. Yener, yarışmada Saray Usulü İrmik Helvası ve iç pilav yaparken; Hünkar Beğendi, Reyhan Şerbeti, Zeytinyağlı Yaprak Sarması ve Humus yapan ekibin içinde de yer alarak altın madalyanın sahibi oldu.