Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi Tekrardan Faaliyetlerine Başladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi, 26 Eylül’de gerçekleşen depremin ardından faaliyetlerine mecburi olarak bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Uzun bir aranın ardından tekrardan hasta kabulüne başlayan Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi, gün içinde birçok hastayı ağırlamaya başladı. Deprem sonrasında hasar gören binanın yerine, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinin hayvanların tedavisi ve öğrenci eğitimlerinin aksamaması için 17 konteynerlik bir geçici hastane kurulmuştur.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapılan geçici hayvan hastanesinin açılışının ardından ilk hastalar yeniden kabul edilmeye başlandı. Üniversitenin Avcılar yerleşkesinde, deprem sonrası hastanede ciddi hasarların ortaya çıktığını ifade eden Aydın, Veteriner Fakültesinin de büyük oranda etkilendiğini ifade etmiştir. Hastanenin yılda 50 binden fazla hasta hayvan kabul ettiğini ifade eden Prof. Dr. Nuri Aydın, ortaya çıkan bu açığın biran önce kapatılması için toplam 17 konteynerden oluşan hastanenin açıldığını ifade etmiştir.

Türkiye’nin En Çok Hasta Bakan Hayvan Hastanesi

Deprem nedeniyle 26 Eylül’den beri hasta kabul edemeyen Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi, geçici konteyner hastane ile yeniden faaliyetlerine başladı. Açılış töreni için hastaneye gelen Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, açılış töreni sırasında yılda 50 binden fazla hasta kabulüyle Türkiye’nin en büyük hayvan hastanesi olduklarını ifade etmiştir. Bu nedenle 17 konteynerden oluşan geçici hastanenin açılışı için hemen çalışmalara başladıkları ve oldukça kısa bir süre içinde faaliyete geçtikleri ifade edilmiştir.

Epilepsi hastası köpeklerden kanser hastası kedilere kadar birçok farklı hayvan ve hastalıkların hastane bünyesinde tedavi edildiğine dikkat çeken Aydın, bu tedavilerin ve öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması adına çalışmaların devam ettiği açıklanmıştır.

Veteriner Fakültesinin 1300 öğrencisinin klinik ve temel birimler olarak iki grupta eğitim aldıklarını ifade eden Aydın, Avcılar Yerleşkesinde bulunan hastanede klinik grubu öğrencilerin eğitim gördüğünü belirtmiştir. Eğitimlerin aksamadığı ifade edilen öğrencilerin, kısa süre içinde açılan Konteyner Hastane ile yeniden faaliyete geçtiği de vurgulanmıştır.

17 Konteyner İle Hizmet Verecek

İstanbul’da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen depremin ardından hasar gören hayvan hastanesi, üniversitenin girişimleri ve çabası sonrasında yeniden faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’nin en çok hasta kabul eden hastanelerinden biri olan Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi, deprem sonrasında faaliyetlerine ara vererek önemli bir açığın oluşmasına neden olmuştur. Üniversitenin girişimleri sonucunda 17 konteyner ile yeniden geçici olarak faaliyetlerine başlayan hastanenin, 1 yıl içinde çelik konstrüksiyon yeni binanın faaliyete geçeceği ifade edilmiştir. Geçici hastanede faaliyetler devam ederken bir yanda da TOKİ tarafından üniversite yerleşkesinin inşaatının devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Nuri Aydın, en kısa sürede bu projelerinde tamamlanarak faaliyetlerine devam edecekleri vurgulanmıştır. Türkiye’nin en çok hasta kabul eden hayvan hastanesi olma unvanına sahip olan hastanenin, geçici yerinde hasta kabulü başlamıştır.