Selen Öztürk’ün Sesinden “Güldaniyem”

Vizyondaki ikinci hafta sonunu gişede birinci olarak tamamlayan NAİM filminde, Naim Süleymanoğlu’nun annesi Hatice Süleymanoğlu rolüyle devleşen Selen Öztürk’ün çekimler sırasında Bulgaristan’da söylediği “Güldaniyem” şarkısı sosyal medyada hızla yayılıyor. Filmde rol alan, Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın eşlik ettiği şarkı eğlenceli görüntüler eşliğinde yayınlandı.

Kasım ayının sonunda vizyona giren ve ikinci haftasında gişede birinci sıraya yükselen “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi, konusuyla olduğu kadar şarkılarıyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, müziklerinde Fahir Atakoğlu’nun imzasının bulunduğu filmde, şarkılar dikkat çekiyor.

Naim Süleymanoğlu’nun annesi Hatice Süleymanoğlu rolüyle harikalar yaratan Selen Öztürk’ün söylediği “Güldaniyem” (Gidene Bak Gidene) şarkısı sosyal medyada hızla yayılıyor. Mestanlı ve Kırcaali gibi efsanevi sporcumuzun doğup büyüdüğü topraklarda da çekilen filmin kamera arkası görüntüleriyle hazırlanan eğlenceli klipte Selen Öztürk’e filmde rol alan yerel halk eşlik ediyor.