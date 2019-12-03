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Vatan Bilgisayar Bankakart’a Özel 200 TL İndirim

Vatan Bilgisayar Bankakart’a Özel 200 TL İndirim, Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarından biri olan Vatan Bilgisayar, Ziraat Bankası Bankakart müşterilerine özel 200 TL indirim imkanı sunuyor.

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Vatan Bilgisayar Bankakart’a Özel 200 TL İndirim

Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarından biri olan Vatan Bilgisayar, Ziraat Bankası Bankakart müşterilerine özel 200 TL indirim imkanı sunuyor. Efsane indirim günlerinin ardından başlayan kampanyalar kapsamında, Bankakart ile Vatan online veya normal mağazaları üzerinden yapılacka tüm alışverişlerde 200 TL’ye kadar indirim sunuyır. 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olan indirim fırsatında, 2 bin TL ve üzeri alışverişler için indirimin uygulanması ön görülmüştür.

İndirim fırsatından yararlanmak için Ziraat Bankası Bankakart Mobil veya SMS kanalları üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Akıllı telefondan bilgisayara, fotoğraf makinesinden televizyonlara kadar birçok farklı üründe indirim uygulayan firma tarafından, Bankakart ile yapacağınız alışverişler kapsamında BankakartLira ve indirim fırsatlarından yararlanma imkanları da sunulmaktadır. 2 bin TL ve üzeri alışverişlerde uygulanacak indirim fırsatından normal ve online alışverişleriniz ile yararlanabilirsiniz.

Vatan Bilgisayar Bankakart’a Özel İndirimli Ürünler

Vatan Bilgisayar tarafından başlatılan indirimler kapsamında, tüm alışverişlerde geçerli olmak üzere, Ziraat Bankası Bankakart müşterilerine özel, 2 bin TL ve üzeri alışverişler için 200 TL indirim uygulanacaktır. Her bir müşteri için sadece indirim dönemi boyunca en fazla bir defa 200 TL indirimin yapılacağı kampanyaya internet bankacılığı, mobil veya SMS ile katılım sağlanması mümkündür.

Ziraat Bankası Bankakart müşterilerine özel uygulanacak indirim kapsamında yer alan ürünler arasında:

·       Akıllı telefon ürünleri,

·       Bilgisayar ve notebooklar,

·       Fotoğraf ve kamera,

·       Televizyon ve elektronik ev eşyaları,

·       Yazıcı ve ofis malzemeleri,

·       Aksesuarlar,

·       Oyun ve hobi ürünleri vb.

Yer almaktadır. Hemen hemen tüm ürünler için uygulanacak indirim fırsatından yılsonuna kadar yararlanabilirsiniz. İndirim döneminde uygulanan 200 TL’lik oran, satın alınan ürünlerin iade edilmesi halinde geri alınmaktadır.

Bankakart müşterilerinin yararlanabildiği indirim fırsatından yararlanmak için başvuru yapılması gerekmektedir. Online mağazalarda ve normal mağazalar üzerinde geçerli olacak indirim kampanyasından yararlanmak için 2 bin TL ve üzerinde ürünlerden herhangi birinin Ziraat Bankası Bankakart ile satın alınması yeterlidir.

Vatan Bilgisayar Efsane İndirim Fırsatları

Geçtiğimiz haftalardan itibaren birçok firma tarafından başlatılan indirim fırsatlarının ardından mağazalar benzer indirimlerle kampanyalarına devam ediyor. Vatan Bilgisayar tarafından Ziraat Bankası işbirliği ile gerçekleştirilen indirim kampanyası kapsamında, tüm ürünlerde geçerli olmak üzere 2 bin TL ve üzeri alışverişler için 200 TL indirim uygulanacaktır.

Vatan Bilgisayar satış noktaları veya online mağazalar üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olan indirim fırsatından yararlanmak için, Bankakart sahipleri, VATAN yazıp boşluk bırakarak 4757’ye kısa mesaj gönderebilir. Onay mesajının ardından firma üzerinden yapılan alışverişlerde büyük oranda indirim fırsatı elde edebilirsiniz. Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarından biri olan Vatan Bilgisayar, Bankakart sahiplerine özel indirim fırsatlarının yanı sıra, birçok farklı ürün ve müşteri için farklı indirim avantajlarına ara vermeden devam ediyor.

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