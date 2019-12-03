Hindistan'da Hava Kirliliği Okulları Tatil Ettirdi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği had safhalara ulaştı. Yeni Delhi’nin dev bir gaz odasına dönüştüğünü söyleyen uzmanlara göre Hindistan’daki hava kirliliğinin geri dönüşü zor boyutlara ulaştığı ifade edilmiştir. Şehirde yaşanan hava kirliliğinin ardından okullar tatil edilirken, milyonlarca gaz maskesi dağıtılmak zorunda kalındı. Yeni Delhi’de yaşanan hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasının ardından ülke genelinde acil durum ilan edilmiştir. Okullar tatil edilirken aynı zamdan beş milyondan fazla gaz maskesi dağıtıldığı da ifade edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen, havadaki zararlı parçacıkların ideal oranından 20 kat daha fazla kirliliğe sahip olan Hindistan, dünyanın en kirli havasına sahip ülkelerinden biri olmuştur. Uzmanlar tarafından ülkenin dev bir gaz odasına dönüştüğü vurgulanırken, Hindistan hükümeti de bu kirliliğe kayıtsız kalmadı.

Yeni Delhi’de Hava Kirliliği Korkutucu Boyutlara Ulaştı

Yüksek Mahkeme kararı ile oluşturulan kurul tarafından, halk sağlığının korunması adına hava kirliliğine bağlı olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yeni Delhi ve yakın iki eyalette daha benzer uygulamalara giden Hindistan, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği seviyenin 20 kat üstüne çıkan hava kirliliği için acil durum ilan etti.

Başkent Yeni Delhi’de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra 5 milyondan fazla gaz maskesinin dağıtıldığı kentte, havai fişek atmak yasaklanırken, tüm inşaatlarda geçici bir süre durdurulmuştur. Önümüzdeki haftadan itibaren trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçmek için tek ve çift plaka uygulamasına geçilecek. Buna göre araç sahipleri sadece belirli günlerde trafiğe çıkabilecekler.

Yeni Delhi’de Hayat Durma Noktasına Geldi

Hindistan’ın başkentinde tehlikeli seviyelere çıkan hava kirliliği, hükümetin yeni önlemler almasına neden olmuştur. Yeni Delhi İdari Sorumlusu Arvind Kejriwal tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya göre, komşu eyaletlerde, tarlalarda yakılan anızların, Yeni Delhi’yi büyük bir gaz odasına dönüştürdüğü ifade edilmiştir. Açıklamasının ardından kirli havadan tüm vatandaşların kendini korumasını ve maskelerini takmalarını istemiştir.

Kentin üzerine bir sis ve bulut tabakası gibi çöken kirlilik sonrasında Yeni Delhi’den birçok görüntü sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır. Çevreci kesimler tarafından büyük eleştirilerin gelmesi üzerine Hindistan’da okullar ve bazı işyerleri tatil edilmiş ve inşaatlar durdurulurken trafik içinde sınırlama getirilmiştir.

Havadaki Zararlı Parçacıklar PM 2.5 Oranına Yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 24 baz alınarak havadaki zararlı parçacıklar için belirlenen ortalama oran 25 mikrogramdır. Hindistan’da ise yaşanan son kirliliğin ardından bu oranın metreküp başına 533 mikrograma kadar çıktığı kaydedilmiştir. PM 2.5 oranında ölçülen hava kirliliği sonrasında yeni önlemlerin alınması gündeme gelmiştir.

Hindistan’da yaşanan kirlilik Almanya Başbakanı Angela Merkel adına düzenlenen Başkanlık Sarayındaki törene de yansımıştır. Hindistan Başbakanı ile görüşen Merkel’in, kirli havaya rağmen maske takmadığı görüntülenmiştir.