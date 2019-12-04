Bakliyat tükettiğinizde neler oluyor? Bakliyatın faydaları nelerdir?

Uzmanlar kuru bezelye, Richlea mercimeği ve nohutun 100’er gramında bulunun yüksek protein ve lif ile düşük yağ oranı göz önüne alındığında bakliyat kilo kontrolünün sağlanmasında ve sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçalarından olduğunu belirtiyor. Bakliyat tüketimi; kanser oluşumu, Tip-2 diyabet ve obeziteyi önleyici etkilerinin yanı sıra mide bağırsak sistemi ve kalp damar sağlığı ile de ilişkilendiriliyor.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger bakliyat sevmek için 10 nedeni şöyle sıraladı: