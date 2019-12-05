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Bin kişilik kar timi ile Mamak kışa hazır

Yılın ilk karının Başkent’te düşmesiyle birlikte, Mamak Belediyesi oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi çalışmalara başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Mamak’ın yüksek kesimlerinden biri olan Zirvekent’te etkili olan kar yağışının ardından ilk kar mesaisini gerçekleştiren ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştirerek olası aksaklıkları giderdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ekiplerle birlikte kar küreyerek, çalışmalara katıldı. Olası kar yağışları içinde ilçe genelinde belirlenen 161 kritik noktada ve 100 aracın hangi alanda ve hangi personelle çalışacağının uygulaması da yapıldı.

Kriz Çözüm Merkezi’nde çalışmaları yürüttü

Kar ve buz çalışmalarının ardından, Kriz Çözüm Merkezi’ne geçerek ilçe genelinde yapılan çalışmaları koordine eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her hafta sonu nasıl sokakları köşe bucak temizliyorsak, kar yağdığında da aynı çalışmaları yapacağız. Kapalı tek bir yol, buzlu tek bir kaldırım kalmayacak. Güzel Mamaklılar rahat etsin diye gece gündüz demeden, kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ilçe genelinde bin kişilik hizmet ordusuyla çalışmalarımızı kış boyunca sürdüreceğiz” dedi.

100 araçlık hizmet filosu

64 mahallenin bulunduğu Mamak’ta 12 kar küreme kamyonu, 4 adet 4x4 kar küreme aracı, 2 loder, 14 kazıyıcı yükleyici kepçe, 10 tuz nakli kamyon aracı, 58 kamyon ve kamyonetten oluşan kar ve buzla mücadele filosu meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazır kıta olarak görev bekleyecek. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikâyetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturulmuş durumda. Vatandaşlar Mamak Çağrı Merkezi’ni (444 0 149) arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek.

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Bugün 10:27 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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