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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne 7 araç tahsis edildi

Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen 7 araçlık araç tahsis programına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tuğçe Cantürk
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BAŞKAN ALTINOK: KURUMLARIMIZA DESTEK KONUSUNDA ÖNCÜ OLDUK

Keçiören Belediyesi tarafından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne 7 binek aracın tahsis edildiği programda konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlk başkanlık görevine başladığımızdan itibaren emniyet birimlerimizle birlikte sağlık, eğitim, spor ve sanat gibi birçok alanda da kurumlarımıza destek konusunda öncü olduk, bundan sonra da destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“HİZMETLERİMİZİ YAĞMUR DA ÇAMUR DA DURDURAMAZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Başkan Altınok, “Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü’müze Keçiören’imizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7 adet hizmet aracı tahsis ettik. Araç teslimatını böylesine yağmurlu, bereketli ve rahmetli bir havada gerçekleştiriyor olmamız da oldukça anlamlı. Kar, kış, yağmur demeden hizmete devam edeceğiz. Hizmet azmimizi yağmur da durduramaz, çamur da durduramaz, kar da durduramaz” dedi.

TÜRKİYE’NİN KAYNAK PROBLEMİ YOK”

Türkiye’nin zengin kaynaklara sahip olduğunun da altını çizen Başkan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kamunun imkânlarını, kamunun kaynaklarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Her zaman diyorum, Türkiye’nin kaynak problemi yok. Temel problem, kaynakların adaletli ve düzgün kullanılamamasıdır. Herkes oturduğu yeri sahipleniyor, o makamı sahipleniyor. Hiçbir makam kimsenin değildir. Baki kalan ve kalacak olan devletimiz milletimiz ve kurumlarımızdır. Bu araçlarımız ülkemize milletimize ve devletimize hayırlı hizmet etmeye vesile olsun. Rabbim polisimizi ve askerlerimizi kazalardan belalardan korusun.”

KAYMAKAM BULUT’TAN BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören’in Türkiye’nin en büyük ilçesi olduğunu hatırlatarak, “Nüfus yoğunluğuna göre 1 yıl içerisinde gerçekleşen olay sayısına baktığımızda da sakin ve huzurlu bir kent olduğunu görüyoruz. Keçiören’de görev yapan emniyet birimlerimiz ilçemizin güvenliği için yoğun çaba gösteriyor. Emniyet ekiplerimizin olaylara daha seri müdahalesi noktasın da önemli katkı sunacak. Kullanacak polis arkadaşlarımıza da Allah kaza bela vermesin. Şunu da söylemek gerekir ki, Keçiören Belediyesi imkânları dahlinde merkezi idareye her daim destek vermeyi sürdürüyor. Başkanımıza ve Keçiören Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. ​

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Bugün 10:44 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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