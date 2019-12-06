Başkan Altınok: Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür

‘Gönüllerde Bir’iz Topluma Değer Katanlar’ ödül töreninde hizmet ödülüne layık görülen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak, “Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür diyor devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bizleri hizmet ödülüne layık gören gönlü güzel insanlara teşekkür ediyorum” dedi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Hanımca Derneği tarafından Milli Kütüphane’de düzenlenen “Gönüllerde Bir’iz Topluma Değer Katanlar” ödül törenine 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan ve eşi Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, eski milletvekili Necdet Ünüvar, Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, STK temsilcileri ve gönüllülerden oluşan davetliler katıldı.

ÖDÜLLER 12 GÜZEL GÖNÜLLÜNÜN EL İZİNDEN

Hanımca Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler gününe atıfta bulunularak ‘12 Güzel Gönül’ adıyla 12 engelli vatandaşın el izlerinden hazırlanan ödüller, el izlerinin sahibi 12 engelli vatandaşın da katılımlarıyla ödül sahiplerine verildi. “Hizmet Ödülüne” layık görülen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ödülünü Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Necdet Ünüvar’dan aldı.

ÜNÜVAR: TURGUT ALTINOK İZ BIRAKAN BİR İDARECİDİR

Ödülü takdim ettikten sonra bir konuşma yapan Ünüvar, “Turgut Altınok, başarılarıyla gurur duyduğumuz, duayen bir devlet adamı ve bir belediye başkanıdır. Her idareci iş yapar ama her idareci gönül yapamaz. Hem iş yapmak hem gönül yapmak çok zor ve önemli bir noktadır. Ama ben hep Turgut Altınok’u hem gönül yapan hem de iş yapan bir idareci olarak tanıdım. Çünkü yaptığı işi hep gönülden yapıyor” dedi.

ALTINOK: AYRIM YAPMADAN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Altınok da ödül töreninde şunları söyledi:

“Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyaset sahnesinde temiz kalmak oldukça zor. Bizler gönül yapan hizmetlerle anılmaya gayret gösteriyoruz. Bizleri hizmet ödülüne layık gören Hanımca Derneğine ve bu geceyi onurlandıran herkese teşekkür ediyorum. ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür’ diyor devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bayrağımızın dalgalandığı her yer vatan toprağımızdır. Ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Türk-Kürt Alevi-Sünni ayrımı yapan haindir ve kalleştir. Vatanımıza ülkemize, devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

ÖDÜL SESSİZLERİN SESİ ADINA VERİLDİ

Başkan Altınok’un aldığı ödülde bulunan el izinin sahibi İşaret Dili Tercümanı Nurben Kendirli de sessizlerin sesi adına hazırlanan ödüle el izini Başkan Altınok için verdiğini belirtti.

PROGRAMDA ÖDÜL ALAN DİĞER İSİMLER

Gecede Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra İşaret Dili Eğitmeni Ülgen Güllü, Cezaevlerinde erkek mahkûmların üretimine katkı sunan İş İnsanı Çiğdem Dursun, Aşık Serdar Akyakut, Televizyon programı sunucusu Müge Anlı, radyo fenomeni Yusuf Erbaş, MÜSİAD Japonya’nın kurucusu Mahmut Münir Güzel, Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, TRT Sanatçısı Nurullah Akçayır, KKTC Engelsiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Pınarı Tarı, Türk Dünyası Kadınlar Dostluk ve Dayanışma Derneği Balkan Kadın Yürütme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Işık Sadık Ahmet ve sivil toplum kuruluşu olarak da Birlik Vakfı aldı. ​