Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:40 TSİ- Belediye G: Bugün 11:43 TSİ

 Yenimahalle’de tiyatro sezonu açıldı

Yenimahalle Belediyesi, Gergedan Yapımın iddialı oyunlarından ‘Romantizma’ isimli tiyatro oyunu ile Yenimahalle’de tiyatro sezonunu açtı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Romantizma” Yenimahalle’de tiyatro severlerle buluştu

4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda ücretsiz sahnelenen kahkaha dolu oyunu, Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar da tiyatro severlerle birlikte izledi.

Televizyon ekranlarının sevilen iki ismi Janset ve Gökçe Özyol’un sahnelediği oyunda, evliliklerinin 20. yıldönümünde içlerinde ukde kalan ve yapamadıkları düğünü yapmaya karar veren ama birbirinden iki ayrı düğün hayal eden karı kocanın komik hikâyesi anlatıldı.

Kahkaha gecesine Yenimahallelilerden tam not

Yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan “Bir evlilik hastalığı”nı sahneye taşıyan 2 perdelik komedi, eğlenceli bir oyun seyredip hoşça vakit geçiren Yenimahallelilerden tam not aldı.

'Bir Kadın Bir Erkek' dizisinin senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atakan ve Zeki Enes Akkan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Oktay Şenol’un yaptığı oyunun finalinde, Janset ve Gökçe Özyol ayakta alkışlanırken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da tüm Yenimahalleliler adına başarılı tiyatroculara çiçekle teşekkür etti.

Sanat bir ülkenin can damarıdır

Yenimahalle’nin Başkent’in kültür-sanat ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Yaşar “Sanat bir ülkenin can damarlarından biridir. Ekonomide sosyal yaşam da sanatla iç içedir. Bir ülkede demokrasi güçlüyse sanat da, kültür de güçlüdür. Artık dünya ülkelerinin değerleri sadece ekonomik değerlerle ölçülmüyor. Sanata ve kültüre verdiği değerlerle ölçülüyor. Göreve geldiğim günden beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’da kültür evlerini, tiyatro salonlarını açmak ve kültüre hizmet etmek için bütçemizin, gücümüzün çok üstünde hizmet yapmaya çalışıyoruz” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Erkol, ​“Ben tek başıma bir şövalyeyim” mask
Erkol, ​“Ben tek başıma bir şövalyeyim”
Altınok: Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer mask
Altınok: Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer
Çankaya 2. Kitap Buluşması, 13 Aralık'ta başlıyor mask
Çankaya 2. Kitap Buluşması, 13 Aralık'ta başlıyor
Ankara Zabıtası'ndan 11 ayda 26 bin denetim mask
Ankara Zabıtası'ndan 11 ayda 26 bin denetim
Tarihin Akışını Değiştiren Lider mask
Tarihin Akışını Değiştiren Lider
Dışkapı Çocuk Hastanesi'nin eski binası ÇEMATEM oluyor mask
Dışkapı Çocuk Hastanesi'nin eski binası ÇEMATEM oluyor
Keçiören'de çevre konusunda öğrencilere profesyonel destek mask
Keçiören'de çevre konusunda öğrencilere profesyonel destek
Başkan Altınok: Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür mask
Başkan Altınok: Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür
Çankaya'da kadına karşı şiddete dikkat çekildi mask
Çankaya'da kadına karşı şiddete dikkat çekildi
Başkan Demirel'den çağrı, "İhtiyaç sahiplerini bize bildiriniz'' mask
Başkan Demirel'den çağrı, "İhtiyaç sahiplerini bize bildiriniz''

Bugün 11:40 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Erkol, ​“Ben tek başıma bir şövalyeyim” mask
Erkol, ​“Ben tek başıma bir şövalyeyim”
Ankara Zabıtası'ndan 11 ayda 26 bin denetim mask
Ankara Zabıtası'ndan 11 ayda 26 bin denetim
Tarihin Akışını Değiştiren Lider mask
Tarihin Akışını Değiştiren Lider
Dışkapı Çocuk Hastanesi'nin eski binası ÇEMATEM oluyor mask
Dışkapı Çocuk Hastanesi'nin eski binası ÇEMATEM oluyor
Keçiören'de çevre konusunda öğrencilere profesyonel destek mask
Keçiören'de çevre konusunda öğrencilere profesyonel destek
Başkan Altınok: Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür mask
Başkan Altınok: Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası! mask
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası!
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı! mask
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı!
Ankara beyaza büründü mask
Ankara beyaza büründü
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti! mask
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti!
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir? mask
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir?
Yılın En İyi Havalimanı: İSG mask
Yılın En İyi Havalimanı: İSG

GALERİ

Karla kapanan köy yolları 24 saat aralıksız çalışılarak açıldı mask
Karla kapanan köy yolları 24 saat aralıksız çalışılarak açıldı
Büyük Usta Karpov, 10 sporcuyla aynı anda satranç oynadı mask
Büyük Usta Karpov, 10 sporcuyla aynı anda satranç oynadı
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat mask
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz" mask
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz"
Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Önümüzdeki 4 maçı kazanmak istiyoruz" mask
Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Önümüzdeki 4 maçı kazanmak istiyoruz"
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı mask
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL