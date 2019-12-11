Yemeksepeti Banabi Ankara’nın Online Market Siparişi Alışkanlıklarını Açıkladı

Banabi, online sipariş veren kullanıcıların alışkanlıklarını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Rapora göre Banabi’nin haziran ayından ekim ayına kadar %97 büyüme sağladığı Ankara’da kullanıcıların favori ürünleri ise dondurma, atıştırmalık ve su.

Online market ürünleri sipariş platformu Banabi, Ankara’daki kullanıcılarının sipariş alışkanlarını araştırdı ve ortaya çıkan verileri açıkladı.

Ankara’nın Favorisi Atıştırmalık

Haziran ayından itibaren online siparişte büyümenin en çok yaşandığı Ankara’nın online market siparişindeki tercihleri gün geçtikçe çeşitleniyor. Ankara'daki kullanıcıların en çok sipariş ettiği üç ürün dondurma, atıştırmalık ve su.

Ankaralı kullanıcıların, süt & süt ürünlerindeki ilk tercihleri peynir olurken, temel gıdada en çok makarna siparişi veriliyor. Ev bakımında çöp torbası, buzdolabı poşeti gibi mutfak malzemeleri, kişisel bakımda ise saç bakım, ağız bakım ürünleri ve hijyenik ped tercih ediliyor. En çok siparişi verilen içecek su olurken onu gazlı içecekler ve maden suyu takip ediyor.

En çok sipariş öğlen saatlerinde veriliyor

Ankaralı kullanıcıların, market ürünlerindeki ihtiyaçları günün vakitlerine göre değişiklik gösteriyor. Ankaralılar daha çok öğlen saatlerinde ihtiyaçlarını tamamlarken, akşam saatlerinde de siparişlerde yoğunluk görünüyor. Ankaralılar kahvaltı sofraları için en çok yumurta ve meyve suyu sipariş ederken, akşam saatlerinde ise kullanıcılar evdeki muhtelif eksikleri tamamlıyorlar. Bu saatlerde sebze, meyve, şarküteri, yoğurt gibi temel ihtiyaçlar daha çok sipariş ediliyor. Kuruyemiş, cips & patlamış mısır ve kek & bisküvi gibi ürünler Ankaralıların gece saatlerindeki siparişlerinde öne çıkan ürünler oluyor.

Ankaralı Erkeklerin Tercihi Çay

Ankara’da online market siparişi hem kadınlar hem erkekler tarafından eşit oranda kullanılıyor. Ankaralı kadınlar bulaşık & ev temizlik ürünleri ve ağız bakım ürünlerini erkek kullanıcılardan 2 kat daha fazla sipariş ederken, erkek kullanıcılar ise parfüm & deodorant, saç bakım ve duş & banyo ürünleri siparişlerinde kadın kullanıcıları açık ara geride bırakıyorlar. Ankaralı kadınlar en çok enerji içeceği, kahvaltılık gevrek ve baharat siparişi verirken, erkekler çayın ardından parfüm & deodorant, saç bakım ürünleri ve sabun tercih ediyor.

Kişisel bakım, evcil hayvan, içecek ve meyve & sebze alışverişlerinde en çok 60 yaş ve üzeri kullanıcılar sipariş verirken, ev bakım ürünlerinde 55-60 yaş arası kullanıcılar öne çıkıyor. Atıştırmalık ürünlerde ise en çok sipariş 15-20 yaş arasından geliyor.