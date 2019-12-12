Hercai Dizisine Seyirciyi Heyecanlandıran Transfer!

Başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin olan Hercai isimli milyonlarca kişi tarafından izlenen diziye yeni bir transfer yapıldı. Mardin'de kayıt altına alınan "Mia Yapım" imzasıyla birlikte yayınlanan dizinin kadrosuna yeni transfer olan ismin Ahmet Kayakesen olduğu duyruldu.

Kayakesen en son Yasak Elma dizisinin 2.sezonunda "Hakan" isimli karaktere hayat veren oyuncuydu. Ünlü oyuncunun Hercai'de canlandıracağı karakterin ise sürpriz olduğu, henüz açıklanmayacağı ifade edildi.

Ahmet Kayakesen Kimdir?

1984 yılında 5 Ocak tarihinde hayata gözlerini açan Ahmet Kayakesen, İzmir'de doğmuştur. Boyu 1.84 metre, kilosu ise 72 kilo olan Ahmet Kayakesen, ela göz renkleriyle oldukça etkileyici bakışlara sahipken yakışıklı olmasıyla oynadığı birçok yapımda en dikkat çeken isim olmayı başarmıştır.

Oğlak burcu olan Ahmet Kayakesen, Çılgın Dersane dizisiyle birlikte oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Ardından ise Kocamın Ailesi isimli diziyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Kayakesen, Hanım Köylü dizisinin en beğenilen ve hayranı bulunan oyuncusu olma başarısını da elde etmiştir.

2013 yılında rol aldığı Çılgın Dersane 3 filmiyle, oyunculuğa dair ne kadar başarılı olduğunu gösteren Kayakesen, 2014 yılında Fox TV ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen Kocamın Ailesi isimli dizide rol almış, 2016 yılında Star TV ekranlarının en sevilenlerinden olan Hanım Köylü dizisinde rol almıştır. Hanım Köylü dizisinin birden bire izleyici kaybetmesi ve reytinglerin çakılmasıyla birlikte dizi yayından kaldırılmış ve kimse ne olduğunu anlamamıştır.

Kocamın Ailesi, Hanım Köylü, Aşk Yalanı Sever, Kertenkele, Savaşçı, İki Yalancı, Yasak Elma, Çukur dizilerinde rol alan ünlü oyuncu bunların yanı sıra Çılgın Dersane 3, Seni Gidi Seni, Koca Bulma Sanatı ve İstanbul filmlerinde çeşitli karakterlere hayat vermiştir.