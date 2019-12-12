Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:26 TSİ- Belediye G: Bugün 09:27 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Altındağlı kadınlara destek

Erdoğan, Altındağlı kadınların gümüş, keçe, deri ve halı ürünlerinin sergilendiği standı ziyaret etti. 

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altındağlı kadınların standını ziyaret etti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen, uluslararası “Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası” sempozyumu kapsamında stant açan Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri; gümüş, keçe, deri ve halı ürünlerini sergiledi. Standı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti esnasında eşlik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanına bilgi verdi. 

ÜRÜNLER BEĞENİ TOPLADI 

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri bünyesinde çalışmalarını yürüten Gümüş Atölyesi, Keçe Atölyesi, Deri Atölyesi ve Halı Atölyesi çalışanları, kendi el emeklerini görücüye çıkardı. Altındağlı kadınların el emeği eserleri ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. 

ALTINDAĞLI KADINLAR KOCAMAN BİR AİLE…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Altındağlı kadınların el emeklerine değer vermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Balcı “Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri 24 mahallede faaliyet gösteren, yaklaşık 50 bin üye sayısı olan kocaman ve sevgi dolu bir aile… Kadınların burada edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürmeleri, kendilerini geliştirmeleri, kazandıkları özgüveni topluma ve ailelerine yansıtmalarını çok önemsiyorum. Altındağlı kadınların başarısını artık herkes biliyor. Bugün de burada becerilerini gözler önüne sererek Altındağımızı en iyi şekilde temsil ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Standımızı ziyaret ederek Altındağlı kadınlarımızın el emeklerini takdir eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederim. AK Parti’nin kadınları yücelten ve geliştiren politikasını Altındağ’da en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Filipinler kültürü Çankaya kreşinde mask
Filipinler kültürü Çankaya kreşinde
Yenimahalle'nin engel tanımayan ustaları mask
Yenimahalle'nin engel tanımayan ustaları
Kazakistan'ın bağımsızlık günü Yenimahalle'de kutlandı mask
Kazakistan'ın bağımsızlık günü Yenimahalle'de kutlandı
Çankaya'nın eşitlik planı hazır mask
Çankaya'nın eşitlik planı hazır
Başkan Oğuz lliseli gençlerle bir arada mask
Başkan Oğuz lliseli gençlerle bir arada
Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye mask
Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye
Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor mask
Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor
Fikriye Nine'ye Keçiören Belediyesi'nden yardım eli mask
Fikriye Nine'ye Keçiören Belediyesi'nden yardım eli
Başkan Altınok, İmadeddin Nesimi bizim ortak değerimizdir mask
Başkan Altınok, İmadeddin Nesimi bizim ortak değerimizdir
Başkan Köse’den gece mesaisi mask
Başkan Köse’den gece mesaisi

Bugün 09:26 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Filipinler kültürü Çankaya kreşinde mask
Filipinler kültürü Çankaya kreşinde
Yenimahalle'nin engel tanımayan ustaları mask
Yenimahalle'nin engel tanımayan ustaları
Kazakistan'ın bağımsızlık günü Yenimahalle'de kutlandı mask
Kazakistan'ın bağımsızlık günü Yenimahalle'de kutlandı
Çankaya'nın eşitlik planı hazır mask
Çankaya'nın eşitlik planı hazır
Başkan Oğuz lliseli gençlerle bir arada mask
Başkan Oğuz lliseli gençlerle bir arada
Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye mask
Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi mask
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi

GALERİ

"Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019" mask
"Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019"
"Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı - İSTANBUL mask
"Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı - İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Doğa Koleji' açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Doğa Koleji' açıklaması
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı mask
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı
Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi mask
Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi
HDP ilçe başkanı suç üstü yakalandı mask
HDP ilçe başkanı suç üstü yakalandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL