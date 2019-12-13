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Başkan Yavaş, 8. Bilkent Turizm Forumu'na katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gastronomi turizminin konuşulduğu 8. Bilkent Turizm Forumu'na katıldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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-YÖRESEL LEZZETLERİN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİNİ ANLATAN BAŞKAN YAVAŞ, “ ANKARA İLÇELERİYLE BERABER LEZZET ZENGİNİ” DEDİ
-BAŞKAN YAVAŞ: “ÖNCELİKLE KENDİ İNSANIMIZA KENDİ DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETMELİYİZ”
“İLÇELERİMİZLE BİRLİKTE YAN YANA GELİP, LEZZETLERİMİZİ ORTAYA ÇIKARDIĞIMIZ ZAMAN ANKARA’NIN ZENGİNLİĞİNİ GÖRECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “8. Bilkent Turizm Forumu”nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nün düzenlediği “Gastronomi Turizmi” konulu forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yavaş, turizmde gastronominin önemini Beypazarı’nda yaşayarak tecrübe ettiklerini belirtti.

YÖRESEL YEMEK KONUSUNDA FARKINDALIK ARTIRILMALI

Turistin gittiği yerde aradığı şeylerden birinin de yemek olduğunu belirten Başkan Yavaş, “Birine nereli olduğunu sorduktan sonra neyinin, hangi yemeğinin meşhur olduğunu sorarız. Turist gittiği yerin yöresel tatlarını mutlaka tatmak isteyecektir” dedi. Yöresel yemekler konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yavaş, şunları söyledi:

“Yöresel yemeğin, yöresel tatların başka kentlerdekinden farklı olduğunu o kenttekinin bilmesi gerekiyor. Öncellikle bu konuyla ilgili çalışılması gerekiyor. Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde, ev kadınlarını toplayıp, turist gelecek, onları konuk edip kendi yemeklerinizi yedirip satacaksınız dediğimizde, bizden neden alsınlar diyorlardı. Turistin evinde de aynı şeyden olduğunu düşünüyorlardı ama zaman içerisinde bu farkındalığı ortalığı çıkardıktan sonra turistler, bizim o ev kadınlarından tarif istemeye başladılar. Bu tarz sorularla muhatap oldukça, büyük bir iş başardıklarını anladılar.”

“KENDİ İNSANIMIZA KENDİ DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETMELİYİZ”

Türkiye’nin Gaziantep, Hatay gibi kendine has lezzetleri olan çok fazla bölgesi olduğunu aktararak konuşmasını sürdüren Başkan Yavaş, “Daha önce de belirttiğim gibi, önce kentte yaşayanlar bunun farkında olmalı. Öncelikle kendi insanımıza kendi değerlerimizi öğretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“ANKARA İLÇELERİYLE BERABER LEZZET ZENGİNİ”

Coğrafi işaret alınırken, ürünlerin isimlerinin değiştirildiğine dikkat çeken Başkan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Coğrafi işaret alınırken, ürünün isimleri değiştirilebiliyor. Bunun olmaması lazım. Bazen turistin talebine göre, yemeğin malzemeleri bile değişebiliyor ama aslında bunlar bizim binlerce yıllık birikimimizle oluşan lezzetlerimiz ve bunların asla değişmemesi gerekir. Yemeklerimiz gelir açısından önemli ama binlerce yıllık birikimle oluşan o lezzetin, o kültürün gelecek kuşaklara aktarılması daha çok önemli. Maalesef Ankara’da şu ana kadar alınmış 12 patent var ama bunların sadece 8 tanesi lezzetlerimizle ilgili. Ankara ilçeleriyle beraber lezzet zengini ama mesela Kalecik’in Kasnak Böreği Ankara’da bulunmuyor. Ankara’da bulabileceğiniz lezzet sadece tava. İlçelerimizle birlikte yan yana gelip, lezzetlerimizi ortaya çıkardığımız zaman Ankara’nın zenginliğini göreceğiz. Bunun da turizmin en önemli noktalarından biri olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Yemek olmadan bir şey olmuyor. Turist görsel güzelliğin yanında satın alacak, tadacak bir şeyler arıyor.”
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