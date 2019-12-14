Başkan Altınok'tan miniklere pasta sürprizi

Doğum günü olan öğrencilere pasta sözü veren ve okul idaresinin taleplerini dinleyen Başkan Altınok, “Umudumuz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan sevgili çocuklar, sizleri çok seviyoruz. Çocuklar, milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Öğretmenlerimiz ise geleceğimizin mimarlarıdır” dedi.

Talia Yaşar Bakdur İlkokulu’nda yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Altınok, okul bahçesinde ve sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle tek tek ilgilendi. Başkan Altınok, ertesi gün doğum günü olan öğrencilerden Berrak Sezer ve Hazan Usta için de pasta gönderilmesi talimatı verdi.

“İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ”

Başkan Altınok minik öğrencilerle gerçekleştirildiği sohbette yüksek hedefleri işaret ederek bir dizi nasihatlerde bulundu. Başkan Altınok, “Ben başkan seçildiğimde 30 yaşında ve Türkiye’nin en genç belediye başkanları arasındaydım. Yani inanırsanız başarırsınız. Özgüveniniz yüksek olduğunda ve hedefler koyduğunuzda başaramayacağınız şey yok. İlerde sizler cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, öğretmen, doktor, mühendis olacak, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaksınız. Hedefleriniz yüksek olsun.”

PASTA SÜRPRİZİ MUTLU ETTİ

Başkan Altınok’un verdiği talimatla Talia Yaşar Bakdur İlkokulu’nu ziyaret ettiği günün ertesinde öğrencilerinden Berrak Sezer ve Hazan Usta’nın doğum günü için sınıflarına pasta gönderildi. Öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla doğum günü pastalarını kesen iki öğrenci ve arkadaşları Başkan Altınok’a teşekkür etti.​