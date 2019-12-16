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Dişlerinizdeki Boşluklar Yaşantınızı Olumsuz Etkilemesin!

Ön dişlerde oluşan bu boşlukları, tek seansta kapatabilmek mümkün! İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin Gönder anlattı.

Tuğçe Cantürk
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Ayrık dişlere sahip insanların birçoğu, gülerken elleriyle ağızlarını kapatırlar. Bu durum, en güzel anların bile gölgelenmesine neden olur. Ancak günümüzde uygulanan yöntemler ile ön dişlerde oluşan bu boşlukları, tek seansta kapatabilmek mümkün! İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin Gönder, açıkladı.

Diestema olarak adlandırılan; dişler arasında boşluk bulunması durumu, birçok kişinin sosyal hayatının yanı sıra, bu sıralar çok popüler olan sosyal medya hayatını da olumsuz yönde etkileyen bir problemdir. Günümüzde kullanılan materyallerin gelişmesiyle birlikte özellikle, “anterior” olarak adlandırdığımız, ön bölgede bulunan dişler arasındaki boşluklar; tek seansta bile kapatılıp, estetik bir görüntüye sahip olmak mümkündür.

Dişler arasında oluşan boşluğun nedenleri nelerdir?

Kişinin dişleri normal boyutta olsa bile, çene yapısı geniş veya tam tersi şekilde çene yapısı normal olmasına rağmen dişleri küçük ise dişler arasında, diestema dediğimiz boşluklar oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra, diş eti hastalıkları nedeniyle de dişler arasında boşluklar meydana gelebilmektedir.

Peki bu boşlukları kapatma yöntemleri nelerdir?

Dişler arasındaki boşlukları, çeşitli tedavi seçenekleri ile kapatmak mümkündür. Ortodontik tedavi yani diş teli takılması, porselen lamine uygulanması ya da son zamanlarda çok popüler olan ve tek seansta tedavinin bitirildiği bonding sistemi ile tedavi yapılabilir.

· Ortodontik tedavi

Ağız içerisinde, hastanın kapanışını da etkileyecek şekilde geniş alanlı bir diş ayrılığı söz konusu ise hastanın ortodontik tedavi görmesi gerekebilir. Günümüzde nerdeyse hiç görünmeyen şeffaf plaklarla ya da diş telleri ile tedavi yapılabilmektedir.

· Porselen laminalar
İnce yaprak porselen olarak bilinen porselen laminalar, özellikle ön bölgede bulunan dişlerin üzerinden çok az ve ya hiç aşındırma yapmadan diş üzerine yapıştırılması ile sağlanır. Ayrıca laminalar ile dişlerinizin üzerinde bulunan renklenmelerin ve şekil bozukluklarının giderilmesi de mümkün olup, çok estetik ve doğal görünen dişlere kavuşabilirsiniz. Porselen laminaların yapımı son derece hassastır. Hassas tekniklerle çok ince bir şekilde üretilen laminalar, diş ve çevredeki dokularla başarılı şekilde uyum sağlar ve dişlerdeki ayrık görünümün düzeltilmesine yardımcı olur.

· Bonding uygulaması ile tek seansta estetik gülüşler
Bonding uygulaması özellikle diş teli kullanmak istemeyen, daha hızlı bir çözüm arayan kişiler için ideal bir yöntemdir. Bonding uygulaması olarak adlandırılan uygulamada, dişler arasındaki boşluklar tek seansta, dişin kendi rengine birebir uygun olarak beyaz renkli kompozit dolgu materyali ile diş üzerinden herhangi bir madde kaldırmadan yapılabilmektedir. Dişler arasındaki boşluklar kapatılabildiği gibi, aynı seansta dişler üzerindeki renklenmeler ve şekil bozuklukları da giderilebilir. Aynı seans diş üzerinde var olan çürükler de temizlenip, kompozit dolgu materyali ile restore edilerek tedavi edilebilir. Bonding sistemi, özellikle sosyal hayatınızda gülüşünüzü saklamak istemediğiniz; düğün, gala veya davetlerden önce, çok fazla zaman almayan, güzelliğinize gülüşünüzü de eklemenize yardım eden pratik bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulama süresi genel olarak 30-60 dakika arasındadır.
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