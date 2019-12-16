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Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor

Yıl boyunca alt yapı çalışmalarına hız kesmenden devam eden Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 30’ a yakın noktada hizmete devam ediyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Yaz kış demeden hizmete devam

İlçede alt yapı çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, 2019 yılında 141 bin metrekare yol açımı, 32 bin metrekare tretuvar, 110 bin metrekare malzemeli bakım, 295 bin metreküp hafriyat alımı, 317 bin metrekare alan düzenlemesi gerçekleştirdi.

Fen işleri ilçenin dört bir yanında

Yenimahalle genelinde alt yapı seferberliği başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol açımı, kaldırım, bordür, tretuvar ve merdiven çalışmalarının yanında asfalt serimine de devam ediyor. Ayrıca 64 bin metre bordür üretimi yapan ekipler, ilçede kaldırımların yenilenmesi ve vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamasının önüne geçmek amacıyla 44 bin metrekare kilit taşı üretimi gerçekleştirdi.

Karşıyaka, Anadolu, Susuz, Burç, Beştepe, Demetgül, Yakacık, Yukarı Yahyalar, Yuva, Tepealtı ve Ata Mahallesi gibi ilçenin birçok noktasında asfalt serimi, kaldırım ve bordür çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşın hizmet talep ettiği bölgeleri inceledi.

Başkan Yaşar, “Vatandaşın talebi bizim için önemli”

Yenimahalle Belediyesi olarak yaz kış demeden alt yapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Yaşar “ 11 yıldır vatandaşın hizmet talep ettiği hususlara anında çözüm üretiyoruz. Halkın parasını yine vatandaşa hizmet olarak kullanıyor, ilçemizde kaldırımsız sokak, asfaltsız yol kalmaması adına aralıksız çalışıyoruz. İlçe genelinde vatandaşımızın alt yapı sıkıntısı çekmemesi adına çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. İlçe sakinlerinin talepleri bizim için önem teşkil ediyor. Yenimahalle’de birlikte yönetim anlayışıyla hizmet sunuyoruz. Yolların daha kullanışlı hale gelmesi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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Bugün 13:21 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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