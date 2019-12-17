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Bazı meslekler omurgayı yoruyor

Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Kas, iskelet ve eklemlerden oluşan omurgamızın en temel gıdası, yaşam boyu uygun egzersiz ve bilinçli sporla hareketli kalmaktır”diyor. Omurgayı korumak için 10 egzersiz önerisi....

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Bazı meslek grupları omurgayı daha fazla yoruyor. Hayat boyu her gün sadece 15 dakikalık egzersizlerle bu yorgunluğu azaltıp omurganın güçlendirilebileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Kas, iskelet ve eklemlerden oluşan omurgamızın en temel gıdası, yaşam boyu uygun egzersiz ve bilinçli sporla hareketli kalmaktır” açıklamasında bulundu.

Bilgisayar kullanan ofis çalışanları, çağrı merkezi çalışanları, uzun yol, taksi şoförleri ve trafikte uzun süre kalanlar, bilinçsizce spor yapanlar ve sayar bant başında çalışan sanayi işçileri ve sürekli tekrarlayan aynı aktiviteyi yapanların omurgaları daha fazla yoruluyor. Omurgayı olumsuz etkileyen meslek gruplarındaki insanların en çok tekrarlayan ağrı atakları, bel ağrısı ve buna eşlik eden kalça, bacak ağrıları, bacakta uyuşma ve yanmalar, bacak arkasında gerilme ve ileri evrede kas gücünde azalma şikayetlerinden muzdarip olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Zamanında önlem alınmadığında bu şikayetlerin sıklığı, şiddeti artıyor ve süreleri de uzuyor. Meslek gereği uzun süre oturarak hareketsiz kalmak kas ve eklemlere de zarar veriyor. Ayrıca duruş ve oturuş bozukluklarının yol açtığı kas spazmları, gerilim tipi baş ağrısı ve halsizlik iş verimini düşürürken, kişinin mutsuz olmasına da yol açıyor” dedi.

Tedavinin temeli egzersiz

Omurgayı ilgilendiren ağrılarda, egzersizin olmadığı tüm yaklaşımların omurga sağlığında başarı şansının yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Bu nedenle uygun egzersiz programları tedavinin olmazsa olmazı. Kayropraktik denilen elle omurgaya yapılan uygulamalar, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, bilinçli yapılan sporlar, kilo kontrolü ve hasta eğitimi de tedavi sürecinde büyük önem taşıyor” dedi. İlaç kullanımının sadece akut ataklarda önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akı, “Fizik tedavi ajanlarının kullanımı, derin doku masajları ya da korse kullanımı da diğer destekleyici yöntemler arasında. Cerrahi yöntemler ise, hastaların sadece yüzde 3-5’inde gerekli. Burada önemli olan, hastanın omurga sağlığını kronik tekrarlayan bir hastalık olarak kabul etmesi ve tüm yaşamı boyunca her gün bu yapıya 15 dakika vakit ayırması gerektiğinin bilincini taşıması” şeklinde konuştu.

Ağrılardan korunma önerileri

Egzersizin tüm vücuda iyi geldiği gibi kemik sağlığı için de son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Semih Akı, günümüzde çok yaygın olan hareketsiz yaşam ve çoğunlukla masa başında geçen çalışma saatlerinin fazla kilolara neden olduğu gibi duruş bozukluklarına ve ağrılara da yol açtığını belirtti. Prof. Dr. Akı, kemik sağlığını korumak ve ağrılardan uzak durmak için faydalı önerilerde bulundu:

  • Ofisteki masanızın yüksekliğini göğüs ve karın arasındaki mesafeye göre ayarlayın. Sandalyeniz gereğinden sert ya da gereğinden yumuşak olmasın.
  • Bilgisayarekranınızı daima göz hizanızda tutun.
  • Öğlen aralarında iş yerine yakın bir yerde yürüme fırsatı yaratın. İş yerine bir durak önce ya da bir durak sonra inip yürüyerek gidin.
  • Günde 10 bin adım atmayı hedefleyin.
  • Çalışma sırasında her yarım saatte veya saatte bir kalkıp kısa yürüyüşler ve basit egzersizler yapın.

    Omurgayı korumak için 10 egzersiz önerisi

  • Omuzlarınızı gevşeterek yavaşça yukarı kaldırıp indirin.
  • Her iki elinizi ensenizde birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi yaklaştırın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.
  • Her iki elinizi belinizde birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi yaklaştırın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.
  • Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzla, gövdenizi öne doğru bükerek kollarınızı yere paralel hale getirin, 10-15 saniye bu şekilde kalın.
  • Her iki elinizi kalçanızda birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi yaklaştırın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.
  • Başınızı yavaş bir şekilde öne doğru eğin ve bu şekilde 10-15 saniye kalın.
  • Başınızla aynı hareketi arkaya, sağa ve sola döndürerek tekrarlayın.
  • Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzu açarak yukarı doğru esneyin. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.
  • Bir elinizi belinize koyun, diğer kolunuzu uzatın ve elinizin belde olduğu tarafa doğru eğilin. Bu şekilde 10-15 saniye kalın, sonra diğer tarafa tekrarlayın.
  • Her iki elinizi diğer taraf omzunuzu kavrayacak şekilde gövdenize dolayın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.
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