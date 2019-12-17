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Türk Yolcuları Uçakta En Çok İleri Teknoloji ve Rahatlığa Önem Veriyor

Emirates, Türk yolcuların seyahat seçimlerini yaparken en çok neye önem verdiklerine ilişkin araştırma bulgularını açıkladı.

Tuğçe Cantürk
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Son dönemde uluslararası uçuş yapan 200’den fazla Türk yolcu arasında yapılan ve yüz yüze mülakat yoluyla yapılan araştırma* aşağıdaki verileri ortaya koydu:

Türk yolcular kolay ve sorunsuz bir uçak yolculuğu deneyimi yaşamak için en çok rahatlık ve teknolojiye önem veriyor.

  • Katılımcıların %61’i yolculukları sırasında en çok rahatlığa önem verdiklerini belirtti
  • %54’ü havayolu seçimi yaparken koltuk rahatlığının en büyük öncelik olduğunu belirtti
  • %68’i uçuş sırasında kablosuz internete (Wi-Fi) bağlandığını söyledi
  • Araştırma katılımcılarının %60’ı biletlerini havayolu web siteleri veya uygulamaları üzerinden aldığını söyledi
  • Katılımcılarla yapılan detaylı mülakatlar ayrıca yolculukları hakkında detaylı bilgileri cep telefonları yoluyla almanın yüksek öneme sahip olduğunu ortaya koydu.


    Ek bulgular genel olarak, havayolunun yiyecek ve içecek ikramlarının Türk yolcular için önemli olduğunu ve ayrıca uçağın aydınlatması ve iç yerleşimi gibi estetik ayrıntılara dikkat ettiklerini gösteriyor. Türk yolcular uçuşları sırasında uçaktaki kabin ekibinin tecrübeli ve cana yakın olmasını tercih ediyor. Araştırma ayrıca Türk yolcuların tüm seyahat süresince “evde” hissetmek istediklerine, örneğin kendi damak tatlarına uygun yemek seçenekleri ve kendi dillerini konuşan havayolu personeli olmasına önem verdiklerine işaret ediyor.

Emirates’le Daha İyi Uçun

Emirates’in Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Müdürü Bahar Birinci, “Emirates müşterilerin konforuna ve rahatlığına büyük önem veriyor ve sorunsuz, keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için en son teknolojiye, ürünlere ve hizmetlere yatırım yapıyor. Yapılan araştırma Emirates’in Türk yolcuların alışkanlıkları ve öncelikleri ile aynı çizgide olduğunu ve havacılıkta çıtayı sürekli olarak yükseltmeye kendini adadığını ortaya koyuyor.” dedi.

Emirates, modern uçaklardan oluşan filosu genelinde müşterilerine en son teknoloji ürünü konforu sunma konusunda sektör lideridir. Havayolu, ödüllü hizmetinin ve misafirperverliğinin yanı sıra kapıdan kapıya sorunsuz bir seyahat deneyimi sunmasıyla da öne çıkmaktadır.

Türk yolcular, Türkiye’den yapılan uçuşlarda Tas Kebabı ve Türk mezeleri gibi bölgeden ilham alan yemekler ve uçakta hizmet veren Türk kabin ekibi sayesinde Emirates ile uçarken kendilerini çok rahat hissedecekler. Yolculara yemeklerine eşlik etmek üzere özel olarak seçilmiş şaraplar sunulmaktadır veya kendi tercihlerine göre ücretsiz kokteyller, bira, alkollü içkiler ve/veya sıcak ve soğuk içecekler arasından seçim yapabilirler. Yolcular ayrıca tüm kabinlerde Türk filmleri ve dizileri de dahil 4.500’den fazla kanalı olan Emirates ice eğlence sisteminin de keyfini çıkarabilirler.

Kişisel koltuk arkası ekranları Ekonomi sınıfında 13.3 ve Birinci Sınıfta 32 inç arasında değişen ekran boyutları ile sektörün en büyükleridir. Emirates ayrıca filosunun tamamını yolcuların uçuş sırasında internete bağlı olmaları için ücretsiz Wi-Fi ile donatmıştır.

Birinci Sınıf ve Business Sınıf yolcuları ücretsiz şoförlü araç hizmetinin ve Emirates’in şık havaalanı lounge erişiminin keyfini çıkarabilir. Dubai’de bağlantı yaparken ve Emirates’in A380 uçağı ile uçarken, Birinci Sınıf ve Business Class yolcuları Emirates Onboard Lounge’da 40,000ft yükseklikte sosyalleşme ve ağ oluşturma imkanından yararlanabilir. A380’deki Birinci Sınıf yolcuları ayrıca dünyaca tanınmış uçuş içi Shower Spa’yı deneyebilir.

Konforlu seyahat

Emirates yolcuların yolculukları süresince rahat etmesini sağlamak için ileri teknolojinin yardımıyla çok sayıda yenilikler ve hizmetler sunmaktadır. Emirates, kısa süre önce uçuş uygulamasına yolcuların havaalanında yönlerini kolaylıkla bulmalarını sağlayacak olan ve Havaalanı haritalarını içeren yeni bir özellik ekledi. Havaalanı haritaları havaalanındaki check-in masaları, Emirates lounge’ları, dükkanlar, restoranlar veya ATM’ler dahil olmak üzere havaalanının tüm temas noktaları boyunca noktadan noktaya navigasyon sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Emirates müşterilere uçağa binmeden önce koltuklarını ve Emirates A380’in ve Emirates Boeing 777’nin içini keşfetme fırsatı veren 3D koltuk modellerini sundu. Ayrıca Emirates müşterileri hem uçak içindeki hem de genel seyahat deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak için uçuştan önce özel çalma listesi oluşturmak ve uçağa bindiklerinde bu listeyi koltuklarına senkronize etmek için Emirates uygulamasını kullanabilir.

Emirates ayrıca, Dubai’den seyahat eden müşterilerinin evlerinin, otellerinin veya ofislerinin rahatlığında uçuşları için check-in yapma ve bagajlarını uçuştan önce aldırma imkanı veren Ev check-in hizmeti sunmaktadır.

Emirates’i seçerken Türk yolculara uygun seyahat seçenekleri sunulmaktadır.Sabiha Gökçen Havalimanı veya İstanbul Havalimanı olmak üzere İstanbul’da iki noktaya veya bu iki noktadan uçuş seçeneği ile, Türkiye'den uçanlar Emirates’in Dubai merkezinde tek bir durakla Uzak Doğu ve Avustralya’ya sorunsuz bir şekilde bağlantı yapabilirler.

Emirates’le daha iyi bir uçuş deneyimi yaşamak için www.emirates.com.tr adresini ziyaret edin.

*Bu araştırma Ağustos 2019’da “Method Research Company” tarafından Emirates adına yapılmıştır.
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