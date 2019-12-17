Genç yetenek Arda, Türkiye 4'üncüsü oldu

Yenimahalle’nin sporcuları başarıya doymuyor

13-15 Aralık tarihlerinde, İstanbul Beylikdüzü olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya 500 sporcu katıldı. 13-14 yaş grubu arasında yapılan müsabakaya 3 sporcusu ile katılan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonadan ses getiren sonuçlarla döndü.

Hedef milli takım seçmeleri

Yenimahalle’nin genç yeteneği Arda Sarıkaya, Ankara’da yapılan elemeleri başarı ile geçmesinin ardından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında, erkekler 400 metre serbest stil yarışmasında Türkiye 4’üncüsü oldu. Şampiyonada 200 metre serbest stilde de yarışan Sarıkaya, Türkiye 8’incisi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ayrıca 24-26 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek uzun kulvar milli takım seçmelerine katılacak Yenimahalle’nin yıldız sporcuları, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Yenimahalle’nin adını şerefle taşıyorum”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Sarıkaya, “Yenimahalle’nin adını katıldığım müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Kulüp olarak Milli takım seçmelerini de başarı ile tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kazanmış olduğum dereceleri, bu günlere gelmemde emeği geçen Yenimahalle Belediyesi ve antrenörüme armağan ediyorum” dedi.