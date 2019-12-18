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Yenimahalle'nin öğretmenlerine "Sıfır Atık Semineri"

Yenimahalle Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında İlçe okullarında çalışan öğretmenlere atık türleri ve geri dönüşümleri konularında seminer verdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Öğretmenler çocuklara geri dönüşümü anlatacak

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarlarını azaltılması ve atıkların geri kazanılması için “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdüren Yenimahalle Belediyesi, İlçe okullarında çalışan öğretmenlere atık türleri ve geri dönüşümleri konularında seminer verdi.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminere, anaokulundan liseye kadar Yenimahalle’nin tüm eğitim kurumlarından öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.

Atık türlerini öğrendiler

Seminerde ÇEVKO Ankara Atık Yönetim Şefi Murat Koruk, TAP  Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür ve TÜBİSAD Çevre Mühendisi Bengisu Evrensel, gelecek nesillere temiz, güvenli ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için israfı önlemenin, atıkları kaynağında ayırarak geri dönüştürmenin bütün herkesin sorumluluğu olması gerektiğini ifade ederek, atık türleri ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Yenimahalle, atık konusunda en etkin 6 belediye arasında

Bilgilendirmenin ardından Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından Yenimahalle Belediyesi’ne, e-atık erişim ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinde Türkiye genelinde en etkin 6 belediye arasında yer aldığı için  teşekkür plaketi takdim edildi.
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Bugün 10:23 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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