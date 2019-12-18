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Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor

Başkent'te 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Gece saatlerinde daha da yoğunlaşan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Ankara'da dün akşam itibari ile etkili olan yoğun sis, aralıklarla yoğunluğunu daha da arttırarak devam ediyor. Ankara'nın tüm merkez ilçelerinde görülen sis, özellikle Çankaya, Mamak, Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara’da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara'da öğle saatlerine kadar sis etkisini gösterecek.

Ankara'nın rakımı yüksek kesimlerinde ve doğu tarafında kalan noktalarında güneşle birlikte sis etkisini azaltmış olsa da özellikle altta kalan bölgelerde sis etkili olacak.

Gün içerisinde 10 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
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