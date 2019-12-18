Göz ardı edilen diş taşları enfeksiyona sebep oluyor

Çetin, “Bazen göz ardı edilen diş eti çekilmeleri durumunda cepler oluşmaktadır. Kürdan kullanımlarında veya sert fırçalama durumlarında bu cepler daha da derinleşir. Böylece kökün ucuna kadar giden enfeksiyon, tartar ve taş varlığıyla ileri derecede kemik yıkımları ve enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu da hastaları hem fonksiyonel hem de estetik olarak etkilemektedir. Bu durumlarda sadece diş taşı temizliği yeterli olmaz. Kök yüzeyinin de temizlenmesi gerekiyor. Derin diş taşı temizliğinin yanı sıra küretaj denilen diş köklerinin yüzeylerinin temizlenmesi lazım.” dedi.

Diş taşı temizletmek dişlere zarar verir mi?

Diş temizliği yapılırken abartılmadığı sürece zararının olmadığını hatta faydasının bulunduğunu belirten Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, 6 ayda bir bunların kontrolünün yapılması gerektiğini ifade etti.

“Bazı hastalarımız dişler temizlenirken yüzeydeki en ufak lekelerin bile ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu durumda maalesef bazı hekimlerimiz kullandığımız aygıtı dikey olarak kullandığında titreşimli olduğu için mikro çatlaklara yol açabiliyor. Bu da hastalarımızdan bize genellikle ben bir kere dişimi temizlettim bir dahakinde çok daha çabuk sarardı gibi yorumlara sebep olabiliyor” diyen Çetin, “bu yorumlar doğru, çünkü mikro çatlaklar daha hızlı emilime sahip ve bu emilim yüzünden de dişler daha çabuk sararıyor”şeklinde konuştu.

Çetin, taş olduğu takdirde orada metal aygıtların kullanılması gerektiğini yoksa polisaj dediğimiz fırçalama yöntemi ile lekelerin ortadan kaldırılmasının daha ideal bir yöntem olduğunu söyledi.