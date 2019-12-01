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Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz