Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:05 TSİ

Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

+5
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: "Ellerimi bıçakla kestiler" mask
Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: "Ellerimi bıçakla kestiler"
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı mask
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu mask
Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu
TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada mask
TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada
İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada mask
İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı mask
Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL