Aşeren eşleri için bu manava koşuyorlar

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semti Anafartalar Caddesi üzerinde 7 gün 24 saat hizmet veren, her mevsimin meyvesinin bulunduğu manav, özellikle hamile ve hastaların uğrak noktası oldu. Her mevsimin meyvesinin bulunduğu, bunun yanı sıra ithal meyvelerin de yer aldığı manav, Mehmet Buran’a ait. Buran’ın oğlu Nizami Buran’ın işletmesinde olan manav 45 yıldır hizmet veriyor. Manav, aşeren kadınların ve onların isteklerini yerine getirmeye çalışan kocaların imdadına yetişiyor. Nizami Buran 1989 yılından beri Anafartalar üzerindeki sokakta hizmet verdiklerini söyleyerek, “Babamızla beraber, eniştemiz ve elemanlarımız bir şekilde götürmek için uğraşıyoruz. Üç nesildir bu sektördeyiz. Elimizden geldiği kadar işimizi severek yapıyoruz, o yüzden ayaktayız” dedi.

KIŞIN ORTASINDA YEŞİL ERİK, YAZIN NAR

Bütün mamulleri her yerde bulmanın kolay olduğunu belirten Nizami Buran, “Hamileler olsun, hastalar olsun veya bulunmayan ürünler olsun kolay kolay her yerde bütün mamulleri bulabiliyor ama biz daha çok mevsiminde bulunmayan ürünlere yöneliyoruz. Kışın; yeşil erik, kiraz, çağla, badem, yazın; ayva, nar” diye konuştu.

"KIŞIN ORTASINDA İNCİR İSTİYORLAR, DÖRT BİR YANDAN GELİYORLAR"

Yazlık ürünleri kışın, kışlık ürünleri yazın satarak talep gördüklerini belirten Buran, “7/24 açığız. İnsanlar gecenin 12’sinde, 1’inde ya da sabaha karşı 5’te geliyor. Hanımefendi kışın ortasında incir istiyor. Geliyor, görüyor sevinerek gidiyor. Bir haftadır arıyormuş veya arkadaşları yönlendiriyor. İzmir’den dört bir yandan geliyorlar. Kışın ortasında yeşil erik çoğu yerde bulunmaz. Biz toptancı sıfatındayız. Piyasaya dağıtıyoruz. İstanbul bağlantımız ve yurt dışı bağlantımız var. Bir şekilde ürünleri buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAMİLE MANAVI DERSENİZ BİZİ GÖSTERİRLER, HAMİLELERİ BEKLİYORUZ"

Tunceli, Düzce, Bursa gibi illerden hamile kadınlar için sipariş veren eşlerin olduğunu kaydeden Buran, şöyle konuştu:

“Bizim sektördeki ismimiz ’hamile manavı’. Bazı kişiler de ’aşeren manav’ diyor. İzmir’de ’hamile manavı kim’ derseniz ’Nizami Manav’ derler. Pazar yerinde kim derseniz ’Nizami Manav’ derler. ’Hamile manavı’ şeklinde biz isim yaptık. İnsanları da tatmin ettik."