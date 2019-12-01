Erzincan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.
Erzincan- Sivas kara yolunda Sakaltutan ve Kızıldağ geçidi ile Refahiye ilçe merkezinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan kazalarda araçların trafiği aksatmaması için kara yolları ekipleri iş makineleri ile yolda kalan araçlara destek verdi.
Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri durdurup uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz