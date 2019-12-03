Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul semalarını kara bulutlar sardı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünde oluşan yoğun bulutlanmalar kamera ile görüntülendi. Bulutların bir anda belirmesi etkileyici görüntüler oluşturdu. Kara bulutlar, Taksim’den ve kentin birçok noktasından görüntülendi.