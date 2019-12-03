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Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi
İstanbul genelinde bir anda beliren kara bulutlar gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar kamera ile görüntülendi.
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Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul semalarını kara bulutlar sardı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünde oluşan yoğun bulutlanmalar kamera ile görüntülendi. Bulutların bir anda belirmesi etkileyici görüntüler oluşturdu. Kara bulutlar, Taksim’den ve kentin birçok noktasından görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz