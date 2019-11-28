Mine Tugay Kırmızı Mini Elbisesiyle Instagram'ı Salladı!

41 yaşındaki güzel ve başarılı oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından oldukça iddialı pozlar paylaşıyor ve adından sık sık söz ettiriyor.
Kırmızı dantel detaylı süper mini elbise giyen Mine Tugay pencere önünde verdii pozun açıklamasına "Miss Paris" açıklaması ekledi. Güzel oyuncunun paylaşımına onbinlerce övgü içeren yorum geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz