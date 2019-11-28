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Sokak ortasında eşini döven adam Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep’te sokak ortasında yaşanan şiddet olayının 8 Şubat Mahallesi’nde yaşandığı ortaya çıkarken, şiddet uygulayan erkek şahıs Gaziantep’te yapılan polis operasyonu ile yakalandı.

Halim Akdemir
Halim Akdemir Tüm Haberleri
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Gaziantep’te sokak ortasında bir erkek tarafından kaldırımda oturan kadının küçük kızının önünde tekme tokat darp edilmesi olayının Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi 32 Nolu Cadde önünde bulunan Anadolu Lisesi’nin bahçe duvarının önünde yaşandığı ortaya çıktı.

MUHTARDAN TEPKİ

Olayı görünce çok üzüldüklerini belirten 8 Şubat Mahallesi Muhtarı Ramazan Doğan, şiddet uygulayan erkek şahsı tanımadığını belirtti. Şiddet uygulayan kimse bir an önce yakalanmasını isteyen Muhtar Doğan, "Şiddeti kim yaptıysa en kısa zamanda yakalanıp, adalete teslim edilsin. Kim şiddet uyguladıysa cezasını çeksin. Mahallemizde yaşayanlardan biri değildir. Maalesef böyle bir şey yaşanmış" diye konuştu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyaya ve ulusal basına yansıyan görüntülerin ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili herhangi bir kolluk birimi yada adli mercilere müracaatın olmadığını belirleyen ekipler, önce görüntülerin yaşandığı yeri, ardından da mağdur kadının kimliğini tespit etti.

KARI-KOCA ÇIKTILAR

Görüntüler üzerine başlayan incelemede, ekipler ismi açıklanmayan ve sokak ortasında darp edilen kadının kocası tarafından şiddete maruz bırakıldığını tespit etti. Mağdur kadının olay sonrası İstanbul’daki ailesinin yanına gittiğini belirleyen ekipler, kadının bulunduğu adresdeki polis merkezi ile iletişime geçti. Mağdur kadının alınan ifadesinin ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının öfkeli kocasını yakalamak için harekete geçti.

ÖFKELİ KOCA GAZİANTEP’TE GÖZALTINA ALINDI

İsmi açıklanmayan öfkeli kocanın Gaziantep’te olduğunu belirleyen ekipler, yapılan inceleme ve çalışmalarının ardından şahsı yapılan operasyonla yakaladı. Şahsın yakalanmasının ardından Gaziantep Emniyet müdürlüğü tarafından olayla ilgili kamuoyuna yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "28 Kasım 2019 tarihinde İlimizde basında yer alan kadına yönelik şiddet olayının görüntüsüne ilişkin olarak yapılan araştırmada, olayın 15 Kasım 2019 tarihinde Şehitkamil İlçemiz, 8 Şubat Mahallesinde meydana geldiği, mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun, İstanbul iline gittiğinin tespit edilmesi üzerine, mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan Polis Merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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Dün 15:26 TSİ İHA Gaziantep- Asayiş

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