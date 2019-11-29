Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Kızını Aradı, Sonrası Korkunç...

Kocaeli Kartepe ilçesinde, kızına telefonla ulaşıp kendisini öldüreceğini belirten 60 yaşındaki Bektaş A., telefonu kapatıp pompalı tüfekle kendini vurdu ve yaşam yolculuğunu noktaladı.

Söz konusu olay, dün akşam saatlerinde Ataevler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir süre önce eşiyle boşanan ve yalnız yaşadığı bilgisine ulaşılan 2 çocuk sahibi Bektaş A. yapılan iddialara göre kızına telefonla ulaşıp, intihar edeceğini söyleyerek pompalı tüfekle canına kıydı.

Hayata Gözlerini Yumdu

Aldığı telefonla şok geçiren ve hemen ekiplere haber veren kızın ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler Bektaş A.'nın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık görevilerinin yaptığı kontrollerde Bektaş A.'nın hayata gözlerini yumduğu tespit edildi.