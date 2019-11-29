Alev Topuna Döndü... İstanbul'da Korkutan Yangın!

Servis aracının alev topuna dönüp yandığı görüntüler Esenler'den geldi. Servis beklemekte olan farklı bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde servis aracının korkunç şekilde yandığı görülüyor.

Olayda yolcuların hızlı davranması ve lince uğramaması sebebiyle can kaybı yaşanmadı fakat servis kullanılmaz hale geldi.