Çok Sayıda Can Alan Siyanür Artık Halka Satılmayacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te bir takım değişiklik yapılmasıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte, Yönetmeliğe endüstriyel kullanım ve profesyonel kullanım başlığı altında 2 yeni tanım eklendi.

Endüstriyel kullanım, madde ya da karışımın sanayide kullanıldığını açıklarken, profesyonel kullanım ise madde ya da karışımın sanayinin yanı sıra eğitim ve sağlık gib alanlarda kullanılmasını tanımlıyor.

Siyanürlü bileşiklerin alt kullanıcıları veya dağıtıcıları Kimyasaların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ekinde açık bir şekilde belirtilen, Son Kullanıcı Beyannamesi'ni bahsi geçen her türlü bileşiğin imalatçı ya da ithalatçına vermekle yükümlü olacak.

Siyanürlü bileşiklerin imalatçısı ya da ithalatçısı her yılın Mar, Haziran, Eylül ve Aralık ayının sonuna kadar kendisine ulaştırılan beyannameleri Bakanlığa iletmek zorunda.