İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Görüntü! Yaşlı Kadın...

Cadde üzerinde yürümekte olan kadın birden İnternet kafenin önünde asılı olan bayrağı görüp yönünü o tarafa çeviriyor. Türk bayrağını 3 kere öpüp altına koyan kadını görenler oldukça şaşkın baktı. Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bu denli bayrak sevgisi yaşaması, izleyenleri oldukça duygulandırdı.

İşte o video: