İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Görüntü! Yaşlı Kadın...

Cadde üzerinde yürümekte olan kadın birden İnternet kafenin önünde asılı olan bayrağı görüp yönünü o tarafa çeviriyor. Türk bayrağını 3 kere öpüp altına koyan kadını görenler oldukça şaşkın baktı. Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bu denli bayrak sevgisi yaşaması, izleyenleri oldukça duygulandırdı.
İşte o video:
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz