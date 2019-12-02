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Cumhurbaşkanı Erdoğan O Yasayı Veto Etti: AK Parti ve MHP'den Teşekkür Geldi

Birkaç gün önce meclisten geçen 15 farklı termik santralin baca filtrelerinin takılması konusunu 2.5 yıl daha ileriye taşıyan kanun teklifinin meclisten geçmesiyle birlikte Erdoğan veto yetkisini kullanarak söz konusu tasarıyı veto etti. Erdoğan'a MHP'li ve AK Partili vekillerden teşekkür geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bacalarında filtre bulunayan termik santrallere yönelik mevzuata uyum için 2.5 yıl daha süre verilen torba yasanın 50. Maddesi'ni "Cumhurbaşkanı'nın Veto Etme Yetkisi"ni kullanarak veto etti. Bunun sonrasında AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden teşekkür geldi.

Önce Sağlık, Önce İnsan Dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili olan Mahir Ünal, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce insan sağlığını ve insanı düşünmesi sebebiyle Afşin - Elbistan termik santrallerinin bacalarına filtre takılması konusunu 2.5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini açıkladı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm Kahramanmaraş halkı adına şükranlarını ve teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Vatandaşların Beklentisini Göz Ardı Etmedi

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilerinden bir diğeri olan Ahmet Özdemir ise  Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu Termik santrallerin çalışma süresinde uzatılmaya gidilmesi konusundaki maddenin vatandaşların beklentilerini göz ardı etmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildiğini, bu konuyla ilgili olarak Kahramanmaraşlılar olarak Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi. 

Kahramanmaraşlılar Olarak Teşekkür Ettiler

Kahramanmaraş'ın bir diğer milletvekili Mehmet Cihat Sezal'da yine Erdoğan tarafından bu maddenin veto edilmesini Twitter'dan duyurdu ve tüm Kahramanmaraşlılar olrak bu konuda kendisine teşekkür ettiklerini iletti.

MHP'li Feti Yıldız'da Teşekkür Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fetih Yıldız'da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama altına imza atarak, MHP tarafından slogan haline getirilen "Çevrecilik Milliyetçiliktir" anlayışı çerçevesi dahilinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen kararı veto ettiğini; bu kapsamda Erdoğan'a şükranlarını arz ettiklerini vurguladılar.

Olay Neydi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partinin MKYK toplantısı devam ettiği esnada kameraların karşısına geçmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Meclis'ten geçen ve büyük tepki toplayan, 15 şehirde termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kararı veto ettiği bilgisini vermişti.

Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde göreve başladığı andan itibaren veto yetkisini ilk kullandığı durum bu. 

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