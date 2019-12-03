Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı

Osmanlıspor, yenileme antrenmanı yaptı. Bir günlük iznin ardından bugün topbaşı yapan başkent ekibi, yaklaşık olarak 1 saat çalıştı. Antrenmana yenileme koşusuyla başlayan mor-sarılılar daha isabetli pas organizasyonunda bulundu. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.