Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:43 TSİ- Spor G: Bugün 09:53 TSİ

Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı

BB Erzurumspor maçının ardından bir gün izin yapan başkent ekibi bugün yenileme antrenmanıyla haftaya başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Osmanlıspor, yenileme antrenmanı yaptı. Bir günlük iznin ardından bugün topbaşı yapan başkent ekibi, yaklaşık olarak 1 saat çalıştı. Antrenmana yenileme koşusuyla başlayan mor-sarılılar daha isabetli pas organizasyonunda bulundu. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı mask
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı
Mor-sarılılar gol çalıştı mask
Mor-sarılılar gol çalıştı
Osmanlıspor tek eksikle çalıştı mask
Osmanlıspor tek eksikle çalıştı
Adana Demirspor hazırlıkları tamamlandı mask
Adana Demirspor hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor vites yükseltti mask
Osmanlıspor vites yükseltti
Osmanlıspor güçlendi mask
Osmanlıspor güçlendi
Osmanlıspor, U19 takımıyla hazırlandı mask
Osmanlıspor, U19 takımıyla hazırlandı
Giresunspor hazırlıklarına devam... mask
Giresunspor hazırlıklarına devam...
Osmanlıspor'da Eskişehirspor hazırlıkları tamamlandı mask
Osmanlıspor'da Eskişehirspor hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor gol çalıştı mask
Osmanlıspor gol çalıştı

Bugün 09:43 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fenerbahçe'den TFF'ye Kritik Soru: Neden? mask
Fenerbahçe'den TFF'ye Kritik Soru: Neden?
Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı mask
Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı mask
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı
2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım’da mask
2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım’da
Mor-sarılılar gol çalıştı mask
Mor-sarılılar gol çalıştı
Sarı lacivertli ekip savunmadaki sorunlar nedeniyle sınıfta kaldı mask
Sarı lacivertli ekip savunmadaki sorunlar nedeniyle sınıfta kaldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...

GALERİ

Özel harekatçılar’dan nefes kesen tatbikat mask
Özel harekatçılar’dan nefes kesen tatbikat
Terör örgütü PKK/YPG’den temizlen Tel Abyad’da çocukların yüzü gülüyor mask
Terör örgütü PKK/YPG’den temizlen Tel Abyad’da çocukların yüzü gülüyor
Çakar lamba yasak olunca tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı mask
Çakar lamba yasak olunca tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı
Motosikletli ve kasklı 2 hırsız kameralara yakalandı mask
Motosikletli ve kasklı 2 hırsız kameralara yakalandı
Rusya’da aşırı yüke dayanamayan köprü çöktü mask
Rusya’da aşırı yüke dayanamayan köprü çöktü
Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan Ambulansların trafikte yaşadıkları zorluklar mask
Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan Ambulansların trafikte yaşadıkları zorluklar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL