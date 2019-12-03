Osmanlıspor, yenileme antrenmanı yaptı. Bir günlük iznin ardından bugün topbaşı yapan başkent ekibi, yaklaşık olarak 1 saat çalıştı. Antrenmana yenileme koşusuyla başlayan mor-sarılılar daha isabetli pas organizasyonunda bulundu. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Bugün 09:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 09:53 TSİ
Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı
BB Erzurumspor maçının ardından bir gün izin yapan başkent ekibi bugün yenileme antrenmanıyla haftaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz