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PAGEV’den bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği

PAGEV Türkiye’ye geri dönüşümle 6 yılda 7 Belgrad Ormanı kazandırdı.

Tuğçe Cantürk
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PAGEV, plastik sektöründe ezberleri bozacak bir kampanyayı hayata geçiriyor. “Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok” sloganıyla kamuoyunu geri dönüşüm konusunda bilinçlendirecek kampanya, PAGEV’in bu yıl 14.’sünü, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Perspektifinden Geri Dönüşüm” ana teması ile organize ettiği Türk Plastik Endüstri Kongresi’nin açılışında tanıtıldı. PAGEV yan kuruluşu PAGÇEV ile 6 yılda 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığını geri dönüştürerek Türkiye ekonomisine 2 milyar 882 milyon TL’lik katkı sağladı.

PAGEV’in plastiklerin hayatımızdaki yerine vurgu yapan ve bilinçli tüketim ile geri dönüşüm konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik kampanyası “Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok” sloganıyla yürütülecek. PAGEV bu kampanyayla 7’den 70’e herkesi geri dönüşüm zincirinin bir parçası olmaya davet ediyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) için Manajans J. Walter Thompson tarafından hazırlanan kampanya şu sıralar oldukça yoğun olarak gündemde olan plastik atık konusunu gerçekçi bir dil ve yeni bir bakış açısı ile ortaya koyuyor. Kampanyada dünyanın atık sorununu tek bir malzemeyi sorumlu tutarak çözmenin mümkün olmadığının altı çiziliyor.

PAGEV tüketiciyi bilinçlendirecek

Hayat kurtaran ambulansta, serumda, can taşıyan kaplarda, çocuğumuzu koruyan kemerde, suyu taşıyan hortumda boruda, boyada, ayakkabıda, daha iyi yaşamamızı sağlayan hemen her şeyde plastik var. PAGEV de bu gerçekten hareketle plastiklerin düşmanımız olmadığını ve geri dönüştürmemiz gerektiğini söylüyor. PAGEV, geri dönüşüm kampanyası radyo, televizyon, ve bilgi spotlarıyla tüketiciye ulaşacak.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu toplantıda bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği başlattıklarını belirterek amaçları konusunda şunları söyledi: “Toplum olarak amacımızın sıfır atık olması ve dönüştürülebilen her malzemenin yine doğaya en az yükü oluşturacak biçimde dönüştürülebilmesini yüreklendirmek gerekirken bugün tüm çevresel sorunları neredeyse sadece plastiğe bağlamış bir gündemle karşı karşıyayız. Oysa plastik geçtiğimiz yüzyıla kadar medeniyetin, insani ve teknolojik kazanımların ulaşamadığı yerlere ve sınıflara bu imkânları götürmüş, kolektif zenginliğin demokratikleşmesini sağlamış mucize bir malzeme. Bunu unutuyoruz. Sağlık ve güvenlik teknolojilerindeki yeri doldurulamaz kullanımını, temiz suyu taşıma oranını, günlük hayatımızdaki yerini, kolay dönüştürülebilir oluşunu unutup denizde yüzen şişe ve torbaları anımsıyoruz sadece. Ama o torbalar ve şişeler kendi kendine mi oralara gitti? Bunu da belki yeterince düşünmüyoruz. İşte biz bunları düşündürmeyi, plastiği olması gereken yere oturtmayı ve dönüştürmeyi insanların aklına sokmayı hedefliyoruz. Çünkü evet plastiğin doğada yeri yok ama hayatımızda yeri, işi çok! Dönüştürelim.”

Bilinçsiz tüketim ve sorumsuz davranışları eğitimle düzeltmeliyiz!

Plastik sanayinin çevrenin korunması ve geri dönüşüm noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Yavuz Eroğlu; “Plastikler düşmanımız değil. Plastikleri yasaklamak ve hayatımıza kattığı tüm iyi şeylerden yoksun kalmak, doğaya çöp atanları ve bilinçsiz tüketimi durdurmaz. Çözüm ise sorumlu ve bilinçli vatandaşlık için farkındalık yaratmak, geri dönüşüm seferberliği başlatmak. Plastik sektörü olarak yaşamın pek çok yerinde hayatımızı kolaylaştıran ve konfor katan bu muhteşem malzemenin bilinçsiz tüketim ve sorumsuz davranışlarla piknik alanlarına, denizlere kısacası doğaya atılmasını istemiyoruz, plastikler bunun için üretilmiyor. Atık malzemelere baktığımızda geri dönüştürülebilir her ürünün altın değerinde olduğunu görüyoruz. Kesinlikle atıkların doğada yeri yok, yeniden kullanamayacağımız tüm ürünleri geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmalıyız. Herkesi Türkiye’yi dünyanın en büyük geri dönüşüm ve yeşil teknolojiler ülkesi yapmaya katkı sağlamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

PAGEV 6 yılda 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığını kaynağından toplayarak geri dönüştürdü

“Atık ve geri dönüşüm denildiğinde akla ilk olarak plastikler geliyor. Oysaki geri dönüşümü bir bütün olarak görmek gerekiyor. Cam, metal, kağıt ya da plastik geri dönüştürülebilir tüm malzemeleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak lazım” diyen Eroğlu; “Sorumlu Endüstri anlayışıyla PAGEV olarak geri dönüşüm konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. 2014’ten bu yana atık toplamanın yanı sıra geri dönüşüm ile ilgili eğitimler veriyor, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor ve çevreye katkı sağlayacak pek çok projeyi de hayata geçiriyoruz. PAGÇEV’in kuruluşundan bugüne 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük. Altı yıllık süreçte plastikten kâğıda, camdan metale, birçok atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 2 milyar 882 milyon TL katkı sağladık. 2014 -2019 yılları arasında yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 9 milyon 149 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 22 milyon 100 bin kWh  elektrik tasarrufu, 1 milyar 102 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 13 milyon 487 bin litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına gönderilmemesi sayesinde 9 milyon 755 bin metreküp alandan tasarruf edildi. Bu rakamlardan elde ettiğimiz kazanıma baktığımızda 6 yılda ülkemize 7 Belgrad Ormanı kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Geri dönüştürdüğümüz ambalaj atığı ise 50 milyon kişinin ambalaj atığına denk geliyor ki bu da AB’de geri dönüşümüyle övünen Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, İsveç ve Belçika’nın nüfusunun toplamına denk geliyor. Geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 yılında 95 belediye ile 15 milyon kişiye hizmet vererek 300 bin ton atığı kaynakta ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar geri dönüşüm eğitimi verdiğimiz kişi sayısı 50 bin ve bu rakamı çok daha ileriye taşımayı planlıyoruz.” şeklinde sözlerine devam etti.

PAGEV geri dönüşüm seferberliği başlatıyor

PAGEV Başkanı Eroğlu; “Bizim yapmamız gereken hep birlikte bilinçli tüketim ve sorumlu davranış için okuldan başlayarak tüm bireyleri eğitmek. Geri dönüşümü bir ulusal seferberlik haline getirmemiz gerekiyor. Bu dönüşüm tek tek her birimizden ve evlerimizden başlayacak. Bizler plastiklerin piknik alanlarına, doğaya, denizlere atılmasına engel olacağız. Dünya’yı paylaştığımız ve varlığımızın birbirine bağlı olduğuna gönülden inandığımız hayvanların, kaplumbağaların, balinaların zarar görmesinin önüne hep birlikte geçeceğiz. Bizler plastikleri geri dönüştüreceğiz. PAGEV ve plastik sektörü her zamanki gibi bunun öncüsü olacak” dedi.

14. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi bu yıl “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Perspektifinden Geri Dönüşüm” ana temasıyla düzenlendi. Gün boyu süren Kongrede, Türkiye ve yurtdışından uzmanlar, sektör temsilcileri ve akademisyenler sektörün geleceğini geri dönüşüm çerçevesinden tartıştı. Ayrıca Kongrede “Sıfır Atık İçin Geri Dönüşüm” başlıklı bir de panel gerçekleştirildi.

Plastik geri dönüşümü;

8 adet geri dönüştürülmüş plastik şişeden 1 forma elde edilir.

2.5 litrelik bir plastik şişenin geri kazandırılması durumunda 6 saatlik 60 watt’lık elektrik enerjisini tasarruf edilebilir.

35 adet 2,5 litrelik kullanılmış PET şişesinden bir uyku tulumu yapılabilir.

PET şişe ve plastik torbalarda geri dönüşümün enerji maliyeti orijinal enerji maliyetinin sadece yüzde 10’udur. Cam şişelerin geri dönüştürülmesi için gereken enerji orijinal üretim enerjisinin yüzde 66’sıdır.

Plastikler 120 ile 200 derecede geri dönüştürülürken diğer alternatif malzemeler 650 ile 1400 derecelerde geri dönüştürülüyor.

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