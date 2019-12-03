O Şehir Sallandı: Polis Memurunu Başından Vurdular!

Bursa'da şehri sallayan bir olay yaşandı. Kavgaya müdahale ettiği esnada, kavga eden şahıslardan biri polisin belindeki silahı aldı ve polisin başına ateş etti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hemen hastaneye giderek ağır yaralı ve hayati riski bulunan polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Alınan bilgilere göre, Bursa Yıldırım'da yer alan Yavuzselim Mahallesi'nde bir grup inşaat malzemesi satışı gerçekleştirilen iş yerinde kavga çıktı.

Vatandaşlar tarafından 155 Polis ekiplerine gerçekleştirilen ihbarın ardından Bursa'da görev yapmakta olan polis memuru olaya müdahale etmek için hemen olay yerine gitti. Kavga edenleri ayırmak açısından hemen araya giren Alladdin Ö. ve kavga edenlerden Murat D. tartışmaya başladı.

Tartışma esınasında polis memurunun belinde bulunan silahı çeken Murat D., silahı polis memurunun kafasına teşledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı olan polis memuru yapılan ilk müdahalenin sonrasında sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak hemen ameliyata alındı. Polisin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Şüpheli Murat D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Ambulans ile hemen hastaneye kaldırılan Alaaddin Ö. ise hiç vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Ameliyata alınan polisimizin hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Aynı zamanda olayla ilgili haberi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hemen hastaneye giderek yaralı polisin durumuyla ilgili bilgi sahibi oldu.

Bursa Valisi Açıkladı

Olaya yönelik ilk açıklama Bursa Valisi Canbolat'tan geldi. Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Karakolu'na aile içi bir ihbarda bulunulduğu, ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmek için hemen olay yerine gittiğini fakat failin polisin belinden silahı çıkararak kafasına ateş ettiğini belirten CAnbolat, bunun ardından ağır yaralanan polisin hemen hastaneye kaldırıldığını ve ameliyata alındığını ifade etti.

Şüpheli şahsın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığını dile getiren Canbolat, acı bir olay olduğunu; polis memuruna acil şifalar dilediğini açıkladı.