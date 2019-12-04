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Çankaya karla mücadeleye hazır

Çankaya Belediyesi kış ayı ve yaklaşan kar yağışında oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı.

Tuğçe Cantürk
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Çankaya Belediyesi kış ayını vatandaşların sorunsuz geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşan kar yağışına karşı Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 620 personel ve 51 araçlık filosuyla hazırlık yapan Çankaya Belediyesi vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya Belediyesi, sınırlarında yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları ve solüsyon araçları ile karla mücadele çalışmalarına hazırlandı.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Gündüz saatlerinde özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, tretuvar ve yaya yollarında solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştirecek ekipler, soğuk havanın etkisiyle geceleri oluşabilecek buzlanmaya karşı 40 araç ve 75 personelle yolları bir bir temizleyecek.

BUZLANMAYA KARŞI TUZ VE SOLÜSYON

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi karla mücadele çalışmalarında alüminyum silikat katkılı fırınlanmış 5800 ton tuz ile 160 bin ton solüsyon kullanacak. Solüsyon püskürtme makinalı 40 kişilik ekip de merdivenli yolları temizleyecek.

İLK KEZ TUZ BUNKERİ KULLANILACAK

Karla mücadele çalışmalarında teknolojiyi kullanmayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi bu sene ilk defa kapalı alan yeraltı tuz bunkeri kullanarak araçlara tuz nakli yapacak. Büyükşehir Belediyesinden sonra ilk kez bir ilçe belediyesinin kullanacağı uygulama ile alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz içerisinde kum ve benzeri cisim kullanılmayıp doğrudan tuzlama işlemi yapılacak.

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Bugün 11:20 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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