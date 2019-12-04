Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 21:09 TSİ- Dünya G: Bugün 22:35 TSİ

Çocukken Tecavüze Uğradığı Öz Abisiyle Yüzleşti: Yürekler Dağlandı!

İngiltere'de yayınlanmakta olan bir televizyon programı, tüm Dünya'nın gündemine geldi. Programa katılan bir kadın, henüz çocuk yaşlardayken kendine tecavüzde bulunan öz abisiyle yüzleşti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

İngiltere'nin ünlü kanallarından olan Kanal 4'te izleyenlerin karşısına gelen "The Family Secret (Aile Sırrı)" isimli reality yani gerçeklerin bulunduğu programda 33 yaşında öğrenildiği Kath isimli bir kadın, henüz 7 yaşında olduğu sıralarda kendisine haftada minimum 4 kez abisi Robert tarafından tecavüze uğradığını belirtti.

Olayın Dünya'nın gündemine oturma sebebi ise bunu söylemesi değil, bunu abisinin yüzüne karşı söylemesi oldu. Zira programda tecavüzcü abi ve krdeş yüzleşti.

25 Yıl Boyunca Unutmadı

Başına gelenleri 25 yıl geçmesine rağmen asla 1 saniye bile unutmadığını ve anlatamadığını, çünkü kimsenin ona inanmayacağını ifade eden talihsiz kadın, 32 yaşında annelik duygusunu tattıktan sonra başına gelenleri anlatma ihtiyacı hissetti.

Polise gitmeyen adın, bunun gerekçesi olarak ise olayın henüz cezai ehliyet olmayan yaşlarda yaşanması ve bu sebepten dolayı Robert'ın ceza almayacak olması olduğunu söyledi.

"Normal Bir Cinsel İlişki"

Robert yıllar önce yaşananları "normal bir cinsel ilişki" olarak nitelendirirken, Kath abisinin sözlerine kesti ve bunun cinsel ilişki olmadığını, tecavüze uğradığını söyledi.

Bunun yanı sıra yaşanan sapıklıkları zerresine kadar tüm ayrıntılarına değinerek abisinin yüzüne çarpan Kath'in söyledikleri karşısında izleyenler şok oldu.

Kurdu İddiası

Program sosyal medyada Dünya çapında gündem olurken, çoğu  kullanıcı olanların tamamen kurgu olduğunu söyledi. Programın ise zirve noktada provokatif ve duygu sömürücü olduğunu dile getirdiler. 

Bugün 21:09 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası! mask
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası!
Dünya Bu Skandalı Konuşuyor: Evli Öğretmen 5 Öğrencisiyle Yatağa... mask
Dünya Bu Skandalı Konuşuyor: Evli Öğretmen 5 Öğrencisiyle Yatağa...
Böyle Anne Olmaz Olsun: Kucağındaki Bebeği... mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Kucağındaki Bebeği...
Bir Öğretmen Skandalı Daha: 5 Öğrencisine Tecavüzde Bulundu! mask
Bir Öğretmen Skandalı Daha: 5 Öğrencisine Tecavüzde Bulundu!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Patates üreticisi uygun bir fiyat beklentisi içine girdi mask
Patates üreticisi uygun bir fiyat beklentisi içine girdi
Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinlere Türkçe ders mask
Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinlere Türkçe ders
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı mask
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Londra’da NATO Zirvesi başladı mask
Londra’da NATO Zirvesi başladı
Su kabına dadanan fare görenleri şaşırttı mask
Su kabına dadanan fare görenleri şaşırttı
Balıklar Nifrit Deresi’nde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya mask
Balıklar Nifrit Deresi’nde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL