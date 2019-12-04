Çocukken Tecavüze Uğradığı Öz Abisiyle Yüzleşti: Yürekler Dağlandı!

İngiltere'nin ünlü kanallarından olan Kanal 4'te izleyenlerin karşısına gelen "The Family Secret (Aile Sırrı)" isimli reality yani gerçeklerin bulunduğu programda 33 yaşında öğrenildiği Kath isimli bir kadın, henüz 7 yaşında olduğu sıralarda kendisine haftada minimum 4 kez abisi Robert tarafından tecavüze uğradığını belirtti.

Olayın Dünya'nın gündemine oturma sebebi ise bunu söylemesi değil, bunu abisinin yüzüne karşı söylemesi oldu. Zira programda tecavüzcü abi ve krdeş yüzleşti.

25 Yıl Boyunca Unutmadı

Başına gelenleri 25 yıl geçmesine rağmen asla 1 saniye bile unutmadığını ve anlatamadığını, çünkü kimsenin ona inanmayacağını ifade eden talihsiz kadın, 32 yaşında annelik duygusunu tattıktan sonra başına gelenleri anlatma ihtiyacı hissetti.

Polise gitmeyen adın, bunun gerekçesi olarak ise olayın henüz cezai ehliyet olmayan yaşlarda yaşanması ve bu sebepten dolayı Robert'ın ceza almayacak olması olduğunu söyledi.

"Normal Bir Cinsel İlişki"

Robert yıllar önce yaşananları "normal bir cinsel ilişki" olarak nitelendirirken, Kath abisinin sözlerine kesti ve bunun cinsel ilişki olmadığını, tecavüze uğradığını söyledi.

Bunun yanı sıra yaşanan sapıklıkları zerresine kadar tüm ayrıntılarına değinerek abisinin yüzüne çarpan Kath'in söyledikleri karşısında izleyenler şok oldu.

Kurdu İddiası

Program sosyal medyada Dünya çapında gündem olurken, çoğu kullanıcı olanların tamamen kurgu olduğunu söyledi. Programın ise zirve noktada provokatif ve duygu sömürücü olduğunu dile getirdiler.