Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:52 TSİ- Dünya G: Bugün 21:04 TSİ

Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı!

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın Alman sunucusu Gunter Jauch'un, villasında yapılan inşaat çalışmaları esnasında, yerin 30 santimetre altına gömülmüş bir insan cesedi olduğu farkedildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Almanya'da ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olan Gunter Jauch'un, Potsdam'da yer alan kendisine ait vilalsının bahçesinde insan cesedi bulundu. Dünya magazin gündemi sallandı...

Alman Gazetesi Bild'de paylaşılan habere göre, gerçekleştirilen inşaat çalşmaları esnasında toprağın 30 santimetre altında gömülü bir insan iskeleti olduğunun farkına varıldı.

Kemik kalıntılarına bakıldığında oldukça uzun yıllar önce buraya gömüldüğü anlaşılan şahsın ne zaman öldüğü ve neden öldüğü, kemiklerde yapılacak çalışmalarla birlikte birkaç gün sonra ortaya çıkacak.

Bild'e bir takım açıklamalar yapan Federal Brandeunburg Eyaleti Askeri Birliği Mezar Bakım Birimi Başkanı Oliver Breyhupt, konuyla ilgili olarak kalıntıların bir Sovyet askerine ait olabileceğiyle ilgili şüphelenmeler olduğunu açıkladı.

1945 yılı Nisan ayında Potsdam'da gerçekleştirilen askeri mücadele, Kızıl Ordu'nun Berlin içerisine girdiği ve Almanya'nın koşulsuz bir şekilde teslim olmayı kabul ettiği Berlin taarruzunun ufak bir parçası olarak biliniyordu.

Rus askeri tarihçileri tarafından paylaşılan bilgilere göre 16 Nisan 1945 tarihinde başlayan ve 8 Mayıs 1945 tarihine kadar devam eden söz konusu taarruzda kayıplar 78.293'dü.

Açıklama Yapmadı

Konuyla ilgili Almanya'nın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olan Gunter Jauch tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan bu olay sonucunda ünlü ismin bu villada yaşayıp yaşamayacağı ise yine büyük merak konusu olurken Dünya magazin gündemine bomba gibi düşen olay, söz konusu cesedin Jauch tarafından gömüldüğü iddialarıyla doluydu.

Fakat haberlerin netleşmesiyle birlikte cesedin iskelet haline geldiği ve oldukça uzun zamandan beri orada gömülü olduğu ortaya çıktı. Tam ölüm tarihi ve nedeninin uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda birkaç gün sonra açıklanacağı ifade edilirken Jauch'un da olay netlik kazanınca açıklama yapacağı düşünülüyor. 

Bugün 20:52 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dünyaca Ünlü Güzel Hayatını Kaybetti: Sevenleri Yasta! mask
Dünyaca Ünlü Güzel Hayatını Kaybetti: Sevenleri Yasta!
Ölen Kadını Taciz Eden Polis Görevden Alındı! mask
Ölen Kadını Taciz Eden Polis Görevden Alındı!
Sarhoş Kadın Erkek Yolculara Cinsel Saldırıda Bulundu: Şok Eden Anlar... mask
Sarhoş Kadın Erkek Yolculara Cinsel Saldırıda Bulundu: Şok Eden Anlar...
Çocukken Tecavüze Uğradığı Öz Abisiyle Yüzleşti: Yürekler Dağlandı! mask
Çocukken Tecavüze Uğradığı Öz Abisiyle Yüzleşti: Yürekler Dağlandı!
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası! mask
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası!
Dünya Bu Skandalı Konuşuyor: Evli Öğretmen 5 Öğrencisiyle Yatağa... mask
Dünya Bu Skandalı Konuşuyor: Evli Öğretmen 5 Öğrencisiyle Yatağa...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Günün Özeti Video Haberleri - 05.12.2019 mask
Günün Özeti Video Haberleri - 05.12.2019
Ceren’in katili Ordu Ticaret Borsasında keşif yapmış mask
Ceren’in katili Ordu Ticaret Borsasında keşif yapmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündeme dair açıklamalar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündeme dair açıklamalar
TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi mask
TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi
Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı mask
Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı
Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı mask
Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL