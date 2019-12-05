Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı!

Almanya'da ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olan Gunter Jauch'un, Potsdam'da yer alan kendisine ait vilalsının bahçesinde insan cesedi bulundu. Dünya magazin gündemi sallandı...

Alman Gazetesi Bild'de paylaşılan habere göre, gerçekleştirilen inşaat çalşmaları esnasında toprağın 30 santimetre altında gömülü bir insan iskeleti olduğunun farkına varıldı.

Kemik kalıntılarına bakıldığında oldukça uzun yıllar önce buraya gömüldüğü anlaşılan şahsın ne zaman öldüğü ve neden öldüğü, kemiklerde yapılacak çalışmalarla birlikte birkaç gün sonra ortaya çıkacak.

Bild'e bir takım açıklamalar yapan Federal Brandeunburg Eyaleti Askeri Birliği Mezar Bakım Birimi Başkanı Oliver Breyhupt, konuyla ilgili olarak kalıntıların bir Sovyet askerine ait olabileceğiyle ilgili şüphelenmeler olduğunu açıkladı.

1945 yılı Nisan ayında Potsdam'da gerçekleştirilen askeri mücadele, Kızıl Ordu'nun Berlin içerisine girdiği ve Almanya'nın koşulsuz bir şekilde teslim olmayı kabul ettiği Berlin taarruzunun ufak bir parçası olarak biliniyordu.

Rus askeri tarihçileri tarafından paylaşılan bilgilere göre 16 Nisan 1945 tarihinde başlayan ve 8 Mayıs 1945 tarihine kadar devam eden söz konusu taarruzda kayıplar 78.293'dü.

Açıklama Yapmadı

Konuyla ilgili Almanya'nın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olan Gunter Jauch tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan bu olay sonucunda ünlü ismin bu villada yaşayıp yaşamayacağı ise yine büyük merak konusu olurken Dünya magazin gündemine bomba gibi düşen olay, söz konusu cesedin Jauch tarafından gömüldüğü iddialarıyla doluydu.

Fakat haberlerin netleşmesiyle birlikte cesedin iskelet haline geldiği ve oldukça uzun zamandan beri orada gömülü olduğu ortaya çıktı. Tam ölüm tarihi ve nedeninin uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda birkaç gün sonra açıklanacağı ifade edilirken Jauch'un da olay netlik kazanınca açıklama yapacağı düşünülüyor.