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İmamoğlu Müjdeli Haberi Verdi: Gelecek Yılın Sonunda Tamamlanıyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeli bir haber altına imza atarak İstanbulluları sevindirdi. İmamoğlu, Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay hattının 2020 yılının sonundan itibaren tamamlanacağıyla ilgili müjdeyi İstanbul halkıyla paylaşarak büyük sevinç yaşattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Edirnekapı'daki Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen sunumda yer alan isimlerden birisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Daire başkanı olan Demirel'den; Belediye Başkanı olduğu İstanbul'da kışa nasıl bir hazırlık yapıldığını, çalışmaların ne yönde ve ne durumda olduğu, insan gücü ve iş makinalarının sayısı hakkında bilgi aldı.

Sunum sonrasında personelle bire bir görüşme yaparak tanışan İmamoğlu alanda uzun süre incelemeler yaptı. 

İmamoğlu bunun ardından yapım çalışmalarının 2016 yılı Kasım ayında başladığı Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı üzerinde bir takım incelemeler altına imza attı.

Tramvay hattına dair tüm çalışmaların gelecek yılın sonuna kadar tamamlanacağını hedeflediklerini sözlerine ekleyerek müjdeli haberin altını çizen İmamoğlu, daha da iyimser konuşulursa yaz sonunda hizmete açabileceklerini ekledi.

Bunun finansmanla ilgili olduğunu; daha da hızlanılabileceğini sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden İmamoğlu, konuyla ilgili birçok teknik husus olduğunu belirtti. 

"Kapımız Açık"

İmamoğlu bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen "Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, İstanbul'daki kuraklık açıklamanızdan sonra 'Bir haftadır çalışıyorum, planlarım hazır. Talep edilirse Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her türlü desteği veririz. Çözümümüz var.' bu konuyla ilgili İmamoğlu'nun fikrinin veya talebinin olup olmadığı soruya da cevap verdi.

Kendilerine her türlü bilgi sunmak isteyen kişiler için hiçbir emre gerek olmadığını ve kapılarının sonuna kadar açık olduğunu, bunun kişi değil kamu hizmeti olduğunu açıkladı.

Kendilerinin de onu arayacağını aktaran İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü'nün de kendilerini arayabileceğini, elinde hangi tür bilgiler olduğunu soracağını ifade etti. Eğer İBB'ye bir katkısı varsa bunu büyük bir zevkle değerlendireceklerinin altını çizdi.

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