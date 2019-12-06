Doğal Gaz Faturası Nasıl Düşürülür? İşte Tüm Yöntemler...

Tüketiciler, her yıl düzenli bir şekilde artış göstermekte olan doğal gaz fiyatları karşısında kış aylarında oldukça zorlanmaktadır. Faturalarla başa çıkma derdine giren vatandaşlar, doğal gazdan nasıl tasarruf yapılabileceğiyle ilgili oldukça fazla araştırma yapmaya başladı.

Gece Kombileri Kapatmayın

Kış aylarında nasıl tasarruf yapılabileceği ve verimli bir şekilde kombinin kullanılabileceğiyle ilgili olarak birçok basit tasarruf yöntemi bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde faturanızda ciddi düşüşler görebilirsiniz.

İlk olarak kombi bakımını yetkili servislere yaptırın, piyasadaki dolandırıcılara güvenmeyin. Ardından ise kombileri gece saatlerinde tamamen kapatmayın. Düşük ısıda tutun. Gece kapatarak tasarruf ettiğinizi düşünseniz de, ertesi gün ısıtmak için daha fazla enerji harcandığını bilmeniz gerekmektedir.

Gündüz 22 - Gece 17 Derece

Bunun yanı sıra kombi derecesinin, normal yaşam standartları kapsamında gündüz saatlerinde 22 dereceden yukarı çıkarılmaması, agece saatlerinde ise 17 dereceye düşürülmesi gerektiği bildiriliyor.

Fatura Düşürme Yolları

Fatura düşürmek bu 2 adımdan geçmektedir. Bunların haricinde genel geçer 7 farklı yöntem bulunmaktadır. İşte 7 adımda fatura düşürme...

Çatının en az 10 cm kalınlığı bulunan uygun bir yalıtım malzemesiyle kaplanması gerekiyor. Bu işlem için yapacağınız masraf, 2 yılda yapacağınız tasarrufla kendini amorti eder.

Duvarları, mühendis yardımıyla birlikte mantolama yaptırmak gerekiyor. Mantolama, kalitesine göre 2 ila 5 yıl arasında tasarrufla kendini amorti etmektedir.

Kombi alırken, hermatik kombi tercihinde bulunun. Ya da bacalı kombi satın alın.

Pencereler kesinlikle çift cam olsun. Eğer çift cam değilse çift cam yaptırın. Ortalama 5-6 yılda amorti eder.

Oturma odaları için önerilen sıcaklık 22 derece olurken, yatak odaları için 20 derece uygun görülür. Oturma odaları için 21 derece de yeterlidir.

Bunları uyguladıktan sonra faturanızda oldukça ciddi oranlarda düşüş olduğunu farkedebilirsiniz. Eğer 20'li derecelerle ısınamıyor ve eviniz çok soğuk oluyorsa bunu 30'lu derecelere kadar çekebilirsiniz. Fakat 30'dan sonra her derece oldukça yüksek fatura maliyeti demektir.