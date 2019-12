Deprem... Deprem... Ağrı ve Bingöl Sallandı!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler kapsamında saatler 18.54'ü gösterdiği esnada Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde, hemen ardından Bingöl'de ise 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Söz konusu meydana gelen depremler bölge halkı tarafından oldukça şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem derinliğinin yaşam alanlarına yakın olması sebebiyle bu kadar yüksek hissedildiği düşünülüyor.

Ağrı'da 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Ağrı'da saatler 18.54'ü gösterdiği esnada 3.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Derinden hissedilen söz konusu deprem bölge halkını sokaklara döktü. Kısa süreli panik yaşayan bölge halkının büyük bölümü güncel olarak saat 19.45'de hala sokaklarda. Söz konusu depremin yerin 6.6 kilometre derinliğinde yaşandığı ve merkez üssünün Tutak ilçesi olduğu vurgulandı.

Bingöl'de 3.1 Büyüklüğünde Deprem

Ağrı'da yaşanan depremin 1 milisaniye sonrasında ise Bingöl'de deprem meydana geldi. Söz konusu depremin de 18.45'de yaşandığı ve büyüklüğünün 3.1 olduğu ifade edildi. Bu depremin ise yerin 13.7 kilometre altında meydana geldiğini raporlayan Kandilli Rasathanesi verilerle birlikte depremi merak edenleri aydınlattı.

Can ve Mal Kaybı

İki şehirden de gelen açıklamalar kapsamında depremin sadece korku yarattığı herhangi bir şekilde tespit edilen can ve mal kaybı oluşturmadığı öğrenildi.

Bölge halkının uzun zamandır hissedilen bir deprem yaşamaması sebebiiyle büyük bir panik oluştuğunu fakat yetkililerin çalışmaları ve anonslarıyla birlikte bu panik durumunun ortadan kaldırıldığı ve insanların sakinleştirildiği ifade edildi.

Halkın büyük bölümü saat 19.45 civarında hala sokaklarda kalıyor. Çocukların ve kadınların oldukça üşüdüğü bu sebepten dolayı evlerine dönmesi noktasında sık sık uyarı yapıldığı bildirildi.

Büyük Deprem Uyarısı

Yaşanan her depremin ardından Japon deprem uzmanlarının İstanbul'a yönelik yaptığı büyük deprem uyarısı akla geliyor. 7 şiddetinde bir deprem yaşanacağını her fırsaatta dile getiren Japon bilim adamlarının bu konuda herhangi bir somut delilleri yok. Fakat bugüne kadar tahminde bulundukları her türlü depremin ha 1 gün, ha 10 yıl sonra gerçekleşmiş olması halkı korkuttu.