Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:28 TSİ- Gündem G: Bugün 10:32 TSİ

En başarılı müşteri deneyimi ödülü Tadında Anadolu’ya

Bu sene 19. kez verilen Perakende Güneşi Ödülleri’nde Tadında Anadolu, En Başarılı Müşteri Deneyimi Ödülü’nü aldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Perakende Güneşi Ödülleri sahiplerini buldu

TAV iştiraki olan BTA’nın sevilen markası Tadında Anadolu, Anadolu’nun eşsiz lezzetlerini misafirlerine sunarken sadece yemeği değil, kültürü de tanıttığı için bu ödüle layık görüldü. 5 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, ödülü Tadında Anadolu adına BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir aldı.

Sektörün en prestijli ödüllerinden biri olan Perakende Güneşi Ödülleri, perakendenin gelişimine başarılı ve özgün çalışmalarıyla katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu sene emeğiyle, yüreğiyle, başarısıyla sektörü aydınlatan başarılı temsilciler 19’uncu kez ödülleriyle buluştu. TAV iştiraki olan BTA’nın sevilen markası Tadında Anadolu da, Perakende Güneşi Ödülleri’nin “En Başarılı Müşteri Deneyimi Ödülü” kategorisinde ödüle layık görüldü. 5 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende ödülü BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir aldı.

Farklı konseptlerle hizmet veriliyor

Nisan ayında açılan İstanbul Havalimanı’nda en büyük operasyonuyla bulunan Tadında Anadolu, 1.700 metrekareye yayılan alanı ve toplamda 5 şubesinde her gün binlerce kişiye güleryüzüyle hizmet veriyor. Yolu İstanbul Havalimanı’ndan geçen tüm misafirlere Türk yemek kültürünü tanıtan, farklı lezzetleri deneyimleme şansı sunan Tadında Anadolu, birçok ilke de imza atıyor. Havalimanı şubesinde kahvehane, köy meydanı, kahvaltı, döner, sulu yemek, ekmek arası, pide, ocakbaşı, tatlılar ve künefe bölümleri oluşturarak yemek kültürünün farklı öğelerini tanıtan Tadında Anadolu’nun özellikle ocakbaşı konsepti, restorana oldukça özel bir hava katıyor. Lezzetli Türk lokumunun en iyi arkadaşı Türk kahvesi ve künefe, misafirlerin önünde kavrulurken servis edilen cag kebabı havalimanında bir ilk oluyor.

“Sadece yemekleri değil kültürü de yansıtıyoruz”

Misafirlerinin yüzlerindeki gülümsemenin öncelikleri olduğunun altını çizen BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir, “Nesillerdir, farklı coğrafyalardan, etnik gruplardan, iklimlerden, bolluktan ve yokluktan etkilenip, günümüze kadar gelen Anadolu mutfak kültürümüzü, elimizden geldiği kadar bir araya getirerek zenginliğimizi ortaya çıkaralım istedik. Bunu yaparken, yörelerin meşhur lezzetlerini, yiyecek ve içecek kooperatiflerini, kadın girişimcileri, alın terini, kaybolmaya ramak kalmış değerleri sahiplenip, sergileyerek, farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bir BTA markası olan Tadında Anadolu olarak, Anadolu mutfağı için ‘milli hafıza’ rolünü üstlenerek unutulmak üzere olan enfes tarifleri, özenle hazırlayarak misafirlerimize sunuyor, sadece tarifi ve yemeği değil, o bölgenin kültürünü de yansıtmaya çalışıyoruz” dedi.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
ANKESOB'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı mask
ANKESOB'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Yılın En İyi Havalimanı: İSG mask
Yılın En İyi Havalimanı: İSG
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 153 bin 566 oldu mask
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 153 bin 566 oldu
The BIG 5 Show Dubai’de BETA Kimya rüzgarı mask
The BIG 5 Show Dubai’de BETA Kimya rüzgarı
Black Friday ilgiyi 10’a katladı mask
Black Friday ilgiyi 10’a katladı
Enerji İletişim Zirvesi’nin ilki gerçekleştirildi mask
Enerji İletişim Zirvesi’nin ilki gerçekleştirildi
Ecording, Big Bang Startup Challenge 2019 sahnesinde mask
Ecording, Big Bang Startup Challenge 2019 sahnesinde
Dacia’da Aralık ayında sıfır faiz fırsatı mask
Dacia’da Aralık ayında sıfır faiz fırsatı
Renault’da Aralık ayında cazip fırsatlar mask
Renault’da Aralık ayında cazip fırsatlar
Dünya cam sektörü İstanbul'da bir araya geldi mask
Dünya cam sektörü İstanbul'da bir araya geldi

Bugün 10:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Deprem... Deprem... Ağrı ve Bingöl Sallandı! mask
Deprem... Deprem... Ağrı ve Bingöl Sallandı!
Doğal Gaz Faturası Nasıl Düşürülür? İşte Tüm Yöntemler... mask
Doğal Gaz Faturası Nasıl Düşürülür? İşte Tüm Yöntemler...
İmamoğlu Müjdeli Haberi Verdi: Gelecek Yılın Sonunda Tamamlanıyor! mask
İmamoğlu Müjdeli Haberi Verdi: Gelecek Yılın Sonunda Tamamlanıyor!
Whatsapp Kullanıcılarının Dikkatine: 7 Aralık'tan İtibaren Yasaklanacak! mask
Whatsapp Kullanıcılarının Dikkatine: 7 Aralık'tan İtibaren Yasaklanacak!
Ceren Özdemir'in Katili 4 Sayfa İfade Verdi:: Anlattıklarıyla Kan Dondurdu! mask
Ceren Özdemir'in Katili 4 Sayfa İfade Verdi:: Anlattıklarıyla Kan Dondurdu!
Belediyelerde Dijital Dönüşüm Etkinliği düzenlendi mask
Belediyelerde Dijital Dönüşüm Etkinliği düzenlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası! mask
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası!
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı! mask
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı!
Ankara beyaza büründü mask
Ankara beyaza büründü
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti! mask
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti!
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir? mask
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir?
Yılın En İyi Havalimanı: İSG mask
Yılın En İyi Havalimanı: İSG

GALERİ

Soğukta üşüyen köpeği otobüse aldı yürekleri ısıtan o görüntüler kamerada mask
Soğukta üşüyen köpeği otobüse aldı yürekleri ısıtan o görüntüler kamerada
Gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları sokaklara döktü mask
Gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları sokaklara döktü
Günün Özeti - Videolu Haber İzle - 06.12.2019 mask
Günün Özeti - Videolu Haber İzle - 06.12.2019
9 milyon yıl öncesinin izlerini barındıran Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları mask
9 milyon yıl öncesinin izlerini barındıran Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları
Ayşe Karaman’ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler mask
Ayşe Karaman’ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler
Septik şok geçiren hasta helikopter ambulansı ile İstanbul’a nakli yapıldı mask
Septik şok geçiren hasta helikopter ambulansı ile İstanbul’a nakli yapıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL