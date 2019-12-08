Yapımcıdan Şok İddia: Ünlü Oyuncu Rol Almak İçin Cinsel İlişkiye Girmiş...

Hollywood'da 2017 yılında ortaya çıkan ve aradan geçen 2 yıla rağmen hala etkileri bir türlü bitmeyen Harvey Weinstein skandalı devam ediyor. Hakkında çıkan taciz iddialarıyla birlikte kariyerinde oldukça büyük düşüş yaşayan ünlü yapımcı Weinstein'e karşı, Charlize Theron'da harekete geçerek olayı tekrardan gündeme taşıdı.

Yalanladı

44 yaşında olan Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Theron, kendisi ve meslektaşı; aynı zamanda oldukça yakın dostu olan Renee Zellweger hakkında, ünlü yapımcı tarafından ortaya atılan rol alma amacıyla cinsel ilişki iddialarını yalandı. Ardından konuyla ilgili oldukça sert açıklamalarda bulundu.

Theron, yapımcı Weinstein'in kesinlikle yalan söylediğinin altını çizerek, hiçbir zaman ne kendisinin ne de meslektaşı ve yakın arkadaşı olan Zellweger'in Weinstein ile bir birliktelik yaşamadığını anlattı.

Harvey Weinstein'in oldukça yalancı ve karaktersiz bir kişilik olduğunu anlatan Theron, New York Times'a bir röportaj verdi ve yapımcının bu hareketleriyle kadınların arasına açıp, birbirine düşürdüğünü iddia etti.

Theron, yapmış olduğu açıklamada; Weinstein tarafından ortaya atılan iddialardan birinin Rene ve kendisiyle ilgili olduğunu; filmde oynayıp rol alabilmek için onunla yattıklarını söylediğini ve bunları söylerken hiç bir sınır tanımadığını, cinsel tacizlerde dahi kadınları karşı karşıya getirdiğini aktardı.

Çok Sayıda Projede Birlikteydi

Theron 1990'lı yılların bitimi ve 2000'li yılların başında Weinstein'ın yapımcı olduğu çok sayıda filmde rol aldı. Öte yandan Renee Zellweger tarafından direkt olarak bir açıklama yapılmasa da, sözcüsü iddiaların kesinlikle yalan ve saçmalıktan ibaret olduğunu aktardı.

Yapımcı ve Oyuncunun Birlikte Çalıştığı Filmler

Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusunun rol alabilmek için kendisiyle yattığını iddia eden Weinstein, ünlü oyuncuya birçok filminde rol vermiş. Söz konusu filmler ve vizyon tarihleri aşağıda:

Tanrı'nın Eseri - 1999

Şeytanın Parçası - 1999

Çeteler Savaşı - 2000

Soygun - 2000

Bu 4 film haricinde adını veremediğimiz 3 film daha bulunuyor.

İşte yapımcı ve oyuncun fotoğrafı...