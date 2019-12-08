Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Olay: Eşinin 40 Yıllık Arkadaşıyla...

ATV ekranlarında her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda, Türkiye'nin gündemine oturan Hakkı Çetin'in ölümü araştırılıyor. Tokat Erbaa'da meydana gelen olayla ilgili izleyenler büyük şok yaşadı. Canlı yayına katılım gerçekleştiren 2 kız kardeş, babasının ölümünden annelerini sorumlu tuttular ve anneleriyle ilgili oldukça şaşırtan iddialar altına imza attılar. Annelerinin üvey babalarını öldüren kişi olduğunu iddia eden 2 kız, babasının 40 yıllık dostuyla yaşadığı yasak aşkla ilgili de kan donduran açıklamalarda bulundular.

Kocasının 40 Yıllık Arkadaşıyla Yasak Aşk...

Derya Şahin isimli genç kadın, 14 Ağustos tarihinde Tokat Erbaa'da hayatını kaybeden üvey babası Hakkı Çetin'in ölümünden dolayı annesinden şüphelendiğnii anlattı ve Müge Anlı canlı yayınına katılım gerçekleştirdi. İddialar sadece annesinden şüphelenmesinden ibaret değil. Derya Şahin, annesinin ölen eşinin 40 yıllık arkadaşı olan Mehmet Ali Aydın ile yasak aşk yaşadığını da iddia etti.

Yapılan iddialara göre Derya Şahin isimli genç kadının üvey babası Hakkı Çetin, 40 yıllık arkadaşı olan Mehmet Ali Aydın'ı ve annesini birlikte görüp, gördüklerine dayanamayarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Saliha isimli kadının canlı yayına telefonla katılım gerçekleştiren eltisi Yeter Çelik, kendisine Mehmet Ali ile imam nikahlı bir şekilde yaşadığını söylediğini iddia etti. Programa katılanlar arasında yer alan Hakkı Çetin'in öz oğlu Yılmaz Çetin ise, babasının 40 yıllık arkadaşıyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca ondan şüphelenmeye başladıklarını anlattı.

Canlı yayındaki iddialar bununla bitmedi. Derha Şahin'in ismini vermek istemeyen diğer kardeşi de yayına katıldı. Kardeş, öz babasının annesi Saliha Çetin'in, üvey babası Hakkı Çetin ile ilişkisi olduğunu öğrendiğinden dolayı öz babasının annesini bıraktığını anlattı.

Bu olayla ilgili elinde fotoğraf bulunduğunu ve annesinin basıldığını aktaran kardeş, "Bari bu babama sadık kalaydı. Defalarca ben yakaladım ben şahit oldum." diyerek izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Hakkı Çetin'in öz kızı da yayına bağlandı ve Saliha Çetin'in, Mehmet Ali isimli biriyle ilişkisi olduğunu bildiğini söyledi. İsmini vermeyen öz kız ise, Hüseyin adlı biriyle de annesinin ilişkinin ortaya çıktığını aktardı.