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Aleyna Tilki Yeni Şarkısıyla Büyük Beğeni Topladı: "Ben Giderim"

Aleyna Tilki, son zamanlarda magazin gündeminin en sık bahsedilen isimlerden biri olmayı başardı. Sosyal medya paylaşımlarıyla aylardır bir türlü magazin gündemini bırakmayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sözü ve müziği tamamen kendisi tarafından yazılıp / yapılan şarkısını Instagram'dan takipçileriyle paylaşarak heyecanlandırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Eline gitarını alarak sözünü kendi yazdığı ve yine müziğini de kendinin yaptığı şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımla birlikte hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Tilki, paylaşımın açıklama kısmına ise, star olmanın prodüksiyonsuz hareket etmemek anlamına gelmesi durumunda kendisinin star değil, sanatçı olmayı seçip; tercih edeceğini açıkladı. Sözüğü ve müziği tamamen kendi ellerinden çıkan bestesini takipçileriyle paylaşma isteği doğduğunu ve bu sayede paylaştığını ifade eden Aleyna Tilki'nin bu şarkıcıyı profesyonel ortamda kayda alıp almayacağı ise bilinmiyor.

Aleyna Tilki Kimdir?

O Sen Olsa Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla büyük patlama yaşayan 19 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, magazin gündeminin dilinden düşmeyen ünlülerin başında geliyor. Peki hakkında sürekli haberler çıkan Aleyna Tilki kimdir? İşte hayatıyla ilgili tüm detaylar...

28 Mart 2000 tarihinde Konya'da hayata gözlerini açan Aleyna Tilki, 16 yaşındayken Cevapsız Çınlama ismini verdiği Single parçasını çıkarmış ve Türkiye'de oldukça tanınan bir isim haline gelmiştir.

28 Mart 2000 yılında Trabzon Of'lu olan bir anne ve Konyalı bir babanın evladı olarak Konya'da doğan Tilki, ilk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli Acun'un sunduğu yetenek yarışmasına katılarak ismini duyurmayı başardı.

Ağustos 2016 tarihinde Türkiye'nin en iyi besteci ve aranjörlerinden biri olan Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" ismini verdiği single'ında vokal olan Aleyna Tilki'nin vokal olduğu bu klip; 2016 yılı içerisinde Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu. 12 aylık sürede klip 300.000.000'dan fazla izlenme sayısına ulaştı.

Şarkı MusicTopTR Listesi'nde 2. sıraya kadar yükselme başarısı elde etti. Aleyna Tilki; bunun ardından 2017 yılı Temmuz ayında ilk solo singleı olan "Sen Olsan Bari" isimli şarkısını yayınladı ve yine Türkiye'de 1. sıraya yerleşmeyi başararak, yapılması güç bir başarı altına imza attı.

Bunun ardından 2018 yılında Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum isimli şarkılarını çıkardı. Bu şarkılar Türkiye #top3 listesine giremedi. Tüm şarkılarını klipli çeken Tilki, genç yaşına rağmen müzik piyasasına yıllarını veren şarkıcıları geride bırakmayı başardı.

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